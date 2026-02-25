La billonaria cifra que recibiría el gobierno Petro por traslados de ahorros de fondos privados a Colpensiones

Asofondos, gremio que reúne a los fondos privados de jubilación en el país, criticó duramente la intención que tiene el gobierno Petro, con un proyecto de decreto, de trasladar billonarios recursos a Colpensiones.
A ojos del gremio, las intenciones del Gobierno no quedan claras con esta propuesta y, en cambio, ponen en riesgo el ahorro de los trabajadores en estas administradoras. Esto sumado al hecho de que el país está a la espera de la definición de la reforma pensional.
Según la propuesta del ejecutivo, la idea es trasladar a Colpensiones, en un plazo de 15 días, los ahorros de las personas que decidieron hacer uso de la venta de traslado de régimen que se aprobó en la reforma al sistema de jubilaciones.
Cálculos de Asofondos hablan de casi $25 billones sobre los cuales el ejecutivo tendría manejo, y sin claridad sobre lo que hará con estos ahorros.
Llamados de atención sobre la intención de trasladar billonarios recursos a Colpensiones
Indica la agremiación que estos recursos deben permanecer en los fondos de pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión de quienes hagan uso de la oportunidad de traslado.
Aclara que, cuando eso suceda, esos valores deben ser trasladados al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, administrado por Colpensiones, según lo obliga el Art. 24 de la Ley 2381.
Se trata puntualmente de que, a la fecha, más de 118.000 afiliados a los fondos de pensiones privados han optado por esta ventana y sus saldos superan los $25 billones.
Recomendado: Esto pasaría si la Corte Constitucional decide tumbar la reforma pensional
“Dicho decreto busca que las AFP giren a Colpensiones más de $25 billones para usarlos de manera contraria a lo que ordena la Ley, lo cual implica que se liberarían recursos del presupuesto general de la nación por un monto equivalente y una afectación del ahorro pensional que se quiso preservar en la reforma pensional de la Ley 2381, agravando aún más la sostenibilidad futura de esa reforma y de las finanzas públicas», concluyó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.