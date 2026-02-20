Esto pasaría si la Corte Constitucional decide tumbar la reforma pensional

Analistas locales esperan que, en los próximos días, la Corte Constitucional defina el futuro de la reforma pensional del gobierno Petro. Varios son los escenarios que se sopesan y uno de los más importantes es lo que pudiera llegar a pasar si se cae la ley aprobada.
De acuerdo con el proyecto de ley avalado, la intención más importante es que se elimine la competencia entre los pilares que funcionan en el país.
Esto quiere decir que la reforma pensional busca que el ahorro individual, que funciona a través de los fondos privados, sea complementario a las cotizaciones que se deben llevar a cabo en Colpensiones.
Indica el gobierno Petro que el cambio es necesario en la medida en que hay condiciones financieras del sistema que deberían mejorar para garantizar la continuidad de los mecanismos de jubilación que existen en el país.
¿Qué podría pasar con la reforma pensional en Colombia?
En caso de que se caiga la reforma al sistema de jubilaciones, las reglas se mantendrían bajo lo que rige la Ley 100, con lo que no todos los aportantes deberán cotizar una parte de sus ingresos en el fondo público y seguirían en el fondo público de su elección.
Adicionalmente, el Gobierno tendría que entrar a revisar los mecanismos de financiación para el bono pensional a los adultos mayores que se encuentran en la línea de pobreza.
Expertos y fondos privados aseguran que la reforma pensional no contempla los cambios necesarios que modifiquen, entre otros, los aportes que deben hacer los trabajadores o incluso revisar la posibilidad de aumentar la edad de jubilación.
Recomendado: Magistrado Jorge Enrique Ibáñez es apartado de la discusión de la reforma pensional
Hay que tener en cuenta que Colpensiones, en caso de que sea avalada la reforma, se convertiría en el fondo más importante del país con la llegada de casi 17 millones de cotizantes.