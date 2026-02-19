Noticias sobre reforma pensional

Los radicales cambios que tendría Colpensiones si Corte avala reforma pensional

Colpensiones sería el fondo más importante si se aprueba la reforma al sistema de jubilaciones.

Imagen: Tomada de cuenta en X de Colpensiones

De acuerdo con la reforma pensional, que sigue en estudio a manos de la Corte Constitucional, define importantes cambios para Colpensiones.

La modificación radical tendría en cuenta que el fondo público entraría a ser el más importante del país al administrar ahorros de todos los aportantes.

Foto: Valora Analitik

Indica la reforma al sistema de jubilaciones que Colpensiones se quedaría con los aportes de todos los que ganen, por ejemplo, un salario mínimo.

Adicionalmente, todos los cotizantes arriba del salario mínimo, y hasta los primeros 2,3 salarios tendrán, que destinar cotizaciones a ese fondo.

Otros cambios para Colpensiones

Asofondos, gremio que reúne a las administradoras privadas del país, aseguran que esta disposición elimina el derecho de selección.

De otro lado, en caso de que sea avalada la reforma pensional, este fondo también se transformaría para cumplir funciones de inversión como el que se aplica en los fondos privados.

Un grupo de expertos se encargaría de administrar estos recursos y mejorar los rendimientos de los ahorros de los aportantes a Colpensiones, tal y como pasa con los fondos privados.

Foto: Valora Analitik

Este comité desempeñaría funciones bajo el techo del Banco de la República, aunque el emisor no tendría inferencia en las decisiones que se tomen para el manejo de los ahorros de los trabajadores.

