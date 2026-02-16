Colpensiones aclara qué viene tras suspensión del decreto del salario mínimo

Colpensiones dio a conocer, tras el fallo del Consejo de Estado, lo que viene para los pensionados del país que gana un salario mínimo, que es la masa más grande del fondo público.
De acuerdo con Jaime Dussán, presidente de la entidad, es necesario seguir revisando el alcance de la decisión a ojos de ser una situación atípica en el país.
Según el funcionario, Colpensiones va a seguir entregando las mesadas sin ningún tipo de modificación y hará los cambios pertinentes una vez el gobierno Petro expida el nuevo porcentaje.
Indicó el Consejo de Estado que, en ese sentido, tiene el ejecutivo hasta 8 días para fijar el cambio, aunque el gobierno Petro buscará ampliar ese plazo.
La respuesta de Colpensiones ante la decisión del salario mínimo
En entrevista con Semana, el presidente de Colpensiones señaló que el fondo respeta y acata plenamente las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales.
“La medida del Consejo de Estado es de carácter provisional y, como administrador del Régimen de Prima Media, ajustaremos nuestras actuaciones a lo que disponga la normatividad vigente y las directrices que el Gobierno nacional defina a partir de dicha providencia”, dijo.
Esto último haciendo claridad en que los jubilados de un salario mínimo en el fondo público, que ya recibieran ese pago, no tendrán que devolver nada si es que hay una reducción transitoria del porcentaje.