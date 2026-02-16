Salario mínimo en Colombia Noticias económicas importantes

Colpensiones aclara qué viene tras suspensión del decreto del salario mínimo

La mayor cantidad de pensionados de Colpensiones reciben como mesada un salario mínimo en Colombia.

Por: -
Colpensiones y pensionados en Colombia
Obligarán a Colpensiones reconocer importante beneficio a familiares: Esto deberán hacer. Foto: Valora Analitik

Colpensiones dio a conocer, tras el fallo del Consejo de Estado, lo que viene para los pensionados del país que gana un salario mínimo, que es la masa más grande del fondo público.

De acuerdo con Jaime Dussán, presidente de la entidad, es necesario seguir revisando el alcance de la decisión a ojos de ser una situación atípica en el país. 

auxilio funerario de Colpensiones
Traslados a Colpensiones con la reforma pensional. Imagen: Tomada de cuenta en X de Colpensiones

Según el funcionario, Colpensiones va a seguir entregando las mesadas sin ningún tipo de modificación y hará los cambios pertinentes una vez el gobierno Petro expida el nuevo porcentaje.

Indicó el Consejo de Estado que, en ese sentido, tiene el ejecutivo hasta 8 días para fijar el cambio, aunque el gobierno Petro buscará ampliar ese plazo.

La respuesta de Colpensiones ante la decisión del salario mínimo

En entrevista con Semana, el presidente de Colpensiones señaló que el fondo respeta y acata plenamente las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales.

“La medida del Consejo de Estado es de carácter provisional y, como administrador del Régimen de Prima Media, ajustaremos nuestras actuaciones a lo que disponga la normatividad vigente y las directrices que el Gobierno nacional defina a partir de dicha providencia”, dijo.

pensionarse en Colpensiones
Colpensiones. Foto: Valora Analitik

Esto último haciendo claridad en que los jubilados de un salario mínimo en el fondo público, que ya recibieran ese pago, no tendrán que devolver nada si es que hay una reducción transitoria del porcentaje.

Tags: colpensiones
