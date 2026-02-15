Se reactiva negociación del salario mínimo de 2026 tras suspensión del decreto que lo subió a $2 millones

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó que convocará una reunión el 16 de febrero a las 10 a.m. en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Según dijo el funcionario, esto se hará para seguir la instrucción directa de Presidencia y continuar discutiendo el decreto de salario mínimo, luego de que el Consejo de Estado suspendiera el alza de 23 %.
Sanguino adicionó que se discutirá un decreto transitorio, pero que debe ser “vital y móvil”, citando el artículo 53 de la Constitución, y también la decisión del Consejo de Estado.
Mientras el titular de la cartera mencionaba que la discusión del mínimo se reanuda en febrero, Petro manifestó que todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado, es decir, con el alza de 23 %, y que el Ministerio de Trabajo va a tomar las medidas necesarias para hacer vigilancia y seguimiento a lo anteriormente dicho.
“El salario mínimo tal como fue decretado se mantiene de acuerdo con el magistrado del Consejo de Estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la Presidencia, que se mantiene hasta que el Consejo de Estado tome decisión de fondo”, mencionó el presidente, añadiendo que los empresarios pueden participar en la comisión de concertación antes de que se promulgue el decreto transitorio.
Desde el lado de los empresarios, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), expresó que están dispuestos a concertar todo lo relacionado con el alza del salario mínimo y que, desde el empresariado, no hay falta de voluntad hacia una política más progresiva para los trabajadores.
Destacado: Confianza del consumidor podría retroceder en enero por efecto del salario mínimo
Sin embargo, falta analizar cómo concluiría la discusión entre las alzas que propone el Gobierno y las cifras de productividad e inflación, que, según el sector empresarial, deben tenerse en cuenta para que se haga un incremento técnico de dicho ajuste para los trabajadores.
—