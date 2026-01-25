La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) en alianza con la Revista Cambio, incluyó no solo mediciones sobre intención de voto presidencial, sino también preguntas relacionadas con la percepción ciudadana frente al Gobierno, la situación económica del país y el contexto regional.
En esta medición, correspondiente a enero de 2026, el 48,8 % de los encuestados señaló tener una imagen positiva del presidente Gustavo Petro, mientras que el 42,1 % manifestó una percepción negativa. El 9,1 % restante respondió que no sabe o no contestó.
Estas cifras muestran un cambio frente a la medición publicada por el CNC en noviembre de 2025, cuando la imagen positiva del mandatario se ubicaba en 41,4 %, frente a una negativa del 53 %. El resultado de enero refleja, así, un aumento de más de siete puntos porcentuales en la favorabilidad y una reducción significativa en la imagen desfavorable.
De acuerdo con la encuesta publicada, la proporción de ciudadanos que tiene una imagen positiva del presidente coincide con el porcentaje de personas que afirmó haberse beneficiado del incremento del 23 % en el salario mínimo.
La medición indica que el 48,4 % de las personas consultadas considera que el más reciente aumento del salario mínimo en Colombia las beneficia, mientras que el 33,7 % señala que las perjudica y el 17,9 % corresponde a quienes respondieron que no saben o no contestaron.
Esta política ha sido uno de los principales ejes del Ejecutivo, aunque ha generado debate entre distintos sectores económicos.
En cuanto a la percepción sobre el rumbo del país, el 40,3 % de los encuestados considera que Colombia está avanzando, mientras que el 38,8 % cree que está retrocediendo. Un 18,8 % señaló que la situación se mantiene sin cambios y el 2 % no respondió.
Efectos políticos tras incursión en Venezuela
La encuesta también consultó la opinión ciudadana frente a los recientes acontecimientos en Venezuela, tras la salida del poder de Nicolás Maduro.
El 73,2 % de los encuestados consideró que estos hechos podrían ser positivos para Venezuela, frente a un 18 % que opinó lo contrario.
Al evaluar el impacto para Colombia, el 61 % señaló que la situación sería favorable, mientras que el 27,5 % consideró que no tendría efectos positivos.
Sobre a qué sector político beneficiaría más este escenario, el 49,6 % indicó que no favorece ni a la derecha ni a la izquierda. Un 27,5 % opinó que beneficiaría a los candidatos de derecha, el 7,5 % a los de izquierda y el 1,3 % a los de centro.