A pocos meses de la contienda electoral por la Presidencia de Colombia, el escenario sigue marcado por una amplia dispersión de aspirantes, mientras la intención de voto se concentra en un número limitado de nombres.
Aunque la baraja de candidatos es extensa, los datos muestran que solo un grupo reducido aparece con opciones reales de competir por el paso a la segunda vuelta.
La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) realizada de manera presencial entre el 15 y el 21 de enero a 2.202 personas en 56 municipios del país, recoge la percepción ciudadana tras una serie de hechos políticos y económicos recientes, como el alza del salario mínimo, cambios en el clima internacional y el reinicio formal de las campañas presidenciales.
Los resultados de este estudio fueron divulgados por la revista Cambio, medio que desarrolló la encuesta en alianza con el CNC.
Los candidatos con mayor opción, según encuesta presidencial del CNC
En el escenario con todos los candidatos, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, lidera la intención de voto con el 28,2 %, seguido por Abelardo de la Espriella, quien alcanza el 15,5 %. En tercer lugar se ubica Sergio Fajardo, con el 9,8 %, consolidándose como el aspirante de centro con mayor respaldo individual.
Más atrás se ubica Claudia López, con el 3,7 %, mientras que los demás aspirantes presentan porcentajes inferiores al 3 %. Dentro de este grupo se encuentran Vicky Dávila (2,4 %), Paloma Valencia (2,3 %), Juan Manuel Galán (2,0 %), Juan Daniel Oviedo (1,7 %), Enrique Peñalosa (1,3 %) y Juan Carlos Pinzón (1,0 %).
Daniel Quintero alcanza el 1 %, cerrando el grupo de candidatos que superan ese umbral.
Otros aspirantes de distintos sectores ideológicos registran apoyos inferiores al 1 %. El voto en blanco llega al 2,3 %, mientras que la opción “ninguno” concentra el 16,1 % y los indecisos representan el 7,5 % del total.
La disputa se concentra en el segundo lugar
La posición de Cepeda no presenta mayores variaciones frente a mediciones previas, en las que se ha mantenido cerca del 30 % de intención de voto.
La competencia más relevante se da por el segundo lugar, donde Abelardo de la Espriella conserva ventaja, aunque con una distancia que podría verse afectada por eventuales reacomodos del electorado.
Sergio Fajardo y Claudia López, quienes no integran actualmente una coalición formal, alcanzan de manera conjunta una intención de voto cercana a la de Abelardo de la Espriella, al sumar entre ambos el 13,5 %.
En caso de una alianza entre ambos, su respaldo agregado superaría incluso el total alcanzado por los aspirantes de la Gran Consulta por Colombia (13 %), lo que plantea un escenario competitivo para el centro político.
La fragmentación entre la centroderecha y la derecha contrasta con una mayor concentración del voto en el centro y en el sector que respalda la continuidad del proyecto progresista, lo que podría redefinir la disputa por el paso a la segunda vuelta.
Los indecisos, factor clave en la segunda vuelta
En los escenarios de segunda vuelta, Cepeda mantiene la ventaja frente a todos los posibles contendores medidos. Contra Abelardo de la Espriella, el aspirante del Pacto Amplio obtendría el 45,2 %, frente a un 25,7 % del abogado, mientras que los indecisos sumarían el 29,1 %.
Ante Sergio Fajardo, la diferencia se reduce: Cepeda alcanzaría el 40,7 % y Fajardo el 28 %, con un nivel de indecisión que subiría al 31,3 %. En un eventual enfrentamiento con Paloma Valencia, la brecha sería mayor, con un 47,7 % para Cepeda y un 17,8 % para la senadora, mientras que los indecisos llegarían al 34,5 %.
La encuesta también evaluó otros cruces de segunda vuelta y, en todos los casos, el porcentaje de ciudadanos que no se inclina por ninguno de los candidatos supera el 29 %, lo que confirma que este segmento podría resultar determinante en la definición final de la Presidencia.