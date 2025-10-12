Este es el listado de profesiones que, obligatoriamente, tienen que cotizar en Colpensiones

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, confirmó que se va a solicitar a los fondos privados del país que sean 45.000 los cotizantes en esas administradoras los que pasen al fondo público.
Varios hechos condicionan la decisión, siendo una de las más importantes que, por ley, estos trabajadores no deberían estar cotizando en este tipo de fondos.
Argumenta Dussán que la ley indica que, en ciertas profesiones, sobre todo las de alto riesgo, los trabajadores deben cotizar en Colpensiones porque se les puede garantizar un mejor pago por invalidez, incapacidad o, en algunos casos, mayores derechos a indemnizaciones sustitutivas.
Según el artículo 20 de la Ley 100, aquellas profesiones definidas por la ley como de alto riesgo para la salud del trabajador, que implican la disminución de la expectativa de vida o la necesidad de una pensión anticipada, son las que debería estar en Colpensiones.
Estos trabajadores deberían cotizar por obligación en Colpensiones
- Trabajos en minería que impliquen exposición a determinadas sustancias o condiciones
- Trabajadores expuestos a agentes cancerígenos
- Controladores de tráfico aéreo
- Personal que labora en unidades de tratamiento de residuos hospitalarios
- Trabajos en siderurgia con exposición a altas temperaturas
Recuerda el presidente de Colpensiones que las solicitudes de traslado ya empezaron a tramitarse y se espera que en las próximas semanas se dé una respuesta de las administradoras.