Finanzas personales

Colpensiones solo tiene permitido hacer estos descuentos de la mesada de los pensionados

Colpensiones, de acuerdo con la normativa vigente, solamente tiene permitidos algunos descuentos en las mesadas de los pensionados.

Colpensiones tiene autorizados una serie de descuentos que se hacen por medio de la mesada que gira, mensualmente, a los afiliados de este régimen público.

De acuerdo con la norma, hay algunos requisitos obligatorios que deben aplicarse sobre el pago y otros que pueden llamarse circunstanciales.

De esta manera, Colpensiones siempre aclara a sus jubilados revisar el detalle del desprendible de pago para tener claridad sobre qué se está pagando y cuáles fueron los descuentos aplicados.

¿Qué descuentos obligatorios hace Colpensiones?

El descuento más importante que aplica el fondo público a todos sus afiliados, y dependiendo del nivel de ingresos, es el aporte a salud. Es además el descuento más significativo.

  • Mesada de 1 salario mínimo legal mensual vigente: 4 % de descuento
  • Mesada entre 1 y hasta 2 salarios: 10 % de descuento
  • Mesada mayor a 3 salarios: 12 % de descuento
Adicionalmente se hacen descuentos a algunos jubilados por aportes al Fondo de Solidaridad Pensional, con el fin de contribuir a la financiación de subsidios para la población más vulnerable.

  • Mesadas superiores a 10 salarios: 1 % de descuento
  • Mesadas superiores a 20 salarios: 2 % de descuento
  • Retención en la Fuente: Se aplica a las mesadas pensionales que superan un determinado monto establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Colombia

Otros descuentos autorizados a Colpensiones

  • Libranzas: Descuentos directos para el pago de créditos y préstamos adquiridos con entidades
  • Cuotas de afiliación: Para asociaciones de pensionados u otras entidades
Finalmente, a Colpensiones le está permitido descontar de la mesada de los pensionados pagos por concepto de deudas con el Banco de la República u otras instituciones, entre estas la DIAN o manutención por cuotas alimentarias pendientes.

