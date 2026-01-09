Colpensiones da ultimátum a personas que buscan cambiarse de fondo de pensión

Este año vence un plazo importante para las personas que buscan cambiarse de fondo de jubilaciones, ya sea porque quieren pasar a un fondo privado o quieren que sus ahorros para la vejez sean administrados por Colpensiones.
Esta ventana de cambio fue aprobada en el marco de la reforma al sistema de jubilaciones que avaló el Congreso de la República durante el año pasado.
Este cambio sigue aplicando, recuerda Colpensiones, a pesar de que la Corte Constitucional mantiene el estudio sobre lo avalado en el legislativo toda vez que era una disposición ya aprobada por el alto tribunal, al igual que el recorte de semanas que deben certificar las mujeres para cumplir con el tiempo mínimo para jubilarse.
Con esto, dice el fondo público, las personas que quieran hacer efectivo el traslado de fondo deberán llevar a cabo las solicitudes y presentar los requisitos necesarios hasta el 16 de julio de este año.
Requisitos para poder hacer el traslado a Colpensiones o un fondo privado
Recuerda la norma aprobada que no todos los cotizantes al sistema están habilitados para llevar a cabo el traslado y el beneficio solamente aplica para:
- Mujeres: 750 o más semanas cotizadas al 30 de junio de 2025
- Hombres: 900 o más semanas cotizadas al mismo 30 de junio de 2025
Finalmente, Colpensiones enfatiza en la necesidad de que, para hacer el cambio, los interesados deben haber presentado la doble asesoría, que es hablar con los dos representantes de los regímenes del país para establecer cuál se acomoda mejor con base en la historia laboral del interesado.