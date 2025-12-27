Colpensiones alertó a estos trabajadores cumplir trámite urgente

Colpensiones hizo un llamado de atención a los trabajadores del país que hacen parte del fondo público para que tengan en cuenta los documentos e información clave para poder tener un proceso de jubilación sin contratiempos.
Indicó la entidad que, en la medida en que los aportantes tengan toda la información de su historia laboral, por ejemplo, sabrán el tiempo aportado y el tiempo restante para cumplir con uno de los requisitos de jubilación.
Colpensiones explica que toda la información, de cada uno de los afiliados, puede verificarse en los portales oficiales de la entidad.
Con esto de base, el llamado más importante se centra en aquellos cotizantes que están a 10 años de cumplir con la edad de retiro laboral, toda vez que es el momento indicado para poder hacer correcciones.
Más llamados de atención de Colpensiones
En ese sentido, la revisión más importante es la de garantizar el número de semanas cotizadas y el cumplimiento de las mismas con base en el nivel salarial informado por el trabajador.
Esto quiere decir que, según Colpensiones, el hecho de que un trabajador a 10 años de cumplir con la edad de retiro tenga sus aportes en regla ayudará a que el proceso de retiro laboral se surta en los tiempos esperados.
El fondo mismo explica que existen los mecanismos de control para que las empresas que no cumplieron con sus obligaciones de aportes respondan por el tiempo perdido.
Para poder surtir cualquier proceso de este tipo, Colpensiones pide tener muy en cuenta que facilita la reclamación los comprobantes de pago de los trabajadores, entre otros.