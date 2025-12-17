Finanzas personales

Colpensiones anuncia cambios clave en atención a personas

Dadas las fechas de fin de año, Colpensiones tendrá cambios en la comunicación con sus usuarios.

pensionarse en Colpensiones
Colpensiones. Foto: Valora Analitik

Por cuenta de la temporada de fin de año y de algunos mantenimientos internos, Colpensiones confirmó que todos sus canales de atención tendrán modificación para este cierre de año.

De acuerdo con el fondo público, las modificaciones no van a alterar las peticiones que tengan los afiliados para trámites importantes.

colpensiones
Colpensiones. Foto: Valora Analitik

Colpensiones explicó que mantendrá habilitados sus canales de contacto, pero se darán las modificaciones en los horarios y se espera el restablecimiento en los próximos días.

La entidad explicó que los cambios en los horarios de atención también responden a procesos internos para mejorar la comunicación con la ciudadanía.

Colpensiones y pensionados en Colombia
Obligarán a Colpensiones reconocer importante beneficio a familiares: Esto deberán hacer. Foto: Valora Analitik

Los nuevos horarios de atención en Colpensiones

  • 24 y miércoles 31 de diciembre de 2025. Horario: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • 26, 29, 30 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026. Horario: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • 27 de diciembre de 2025 y sábado 3 de enero de 2026. Horario: 8 am a 5:00 pm

“Debido a la ejecución de mantenimientos preventivos y actualizaciones requeridas en la plataforma tecnológica, no se prestará servicio a la ciudadanía en los Puntos de Atención a Nivel Nacional desde el viernes 26 de diciembre de 2025 y hasta el viernes 2 de enero de 2026”, dijo Colpensiones.

pensionarse en Colpensiones
Colpensiones. Foto: Valora Analitik

Al tiempo que confirmó que la atención se restablecerá a partir del lunes 5 de enero de 2026 en el horario habitual.

Colpensiones informó que sus redes sociales, teléfonos y canales digitales seguirán habilitados para responder cualquier inquietud de sus afiliados.

