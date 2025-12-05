Cambio en pensiones que alista el gobierno Petro no afectaría a pensionados por Colpensiones sino de fondos privados

Colpensiones se pronunció frente al proyecto de decreto —conocido en primicia por Valora Analitik— que busca modificar el mecanismo de cobertura frente al deslizamiento del salario mínimo.
La discusión se encendió tras las alertas de Fasecolda y Asofondos, que advirtieron posibles impactos en el sistema pensional.
La entidad subrayó que la propuesta del Ministerio de Hacienda no tendrá efectos sobre Colpensiones ni sobre el pago de las mesadas, pues “está diseñada exclusivamente para el régimen de ahorro individual, administrado por los fondos privados de pensiones”.
En su explicación, Colpensiones recordó que el decreto regularía el mecanismo de cobertura por deslizamiento del salario mínimo para rentas vitalicias inmediatas y diferidas, productos propios del Régimen de Ahorro Individual (RAIS). Estas rentas se contratan cuando el afiliado se pensiona y traslada sus recursos a una aseguradora para recibir un pago mensual de por vida.
¿Por qué no aplica al Régimen de Prima Media?
Porque el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones, no opera con rentas vitalicias ni aseguradoras. En este modelo, las pensiones se pagan directamente con los recursos del sistema, y el reajuste anual por salario mínimo ya está previsto en la Ley 100, sin necesidad de mecanismos de cobertura adicionales.
¿Quiénes sí se verían impactados?
El proyecto de decreto sí tendría efectos sobre: Las aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias en el RAIS, los fondos privados de pensiones, que administran ese régimen y el Ministerio de Hacienda, encargado de financiar la cobertura cuando el deslizamiento del salario mínimo es positivo.
En conclusión, al no participar en ese esquema y al tener sus propios mecanismos de ajuste, Colpensiones no se vería afectada por la reforma planteada por Hacienda.