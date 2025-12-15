Personas que cumplan este requisito pueden sumar semanas para pensionarse más rápido en Colombia

Hay distintos mecanismos que tiene la normativa local sobre los que los aportantes pueden apoyarse si buscan pensionarse más rápido en Colombia. Estas herramientas se modifican con base en los aportes que hacen los cotizantes.
De acuerdo con la ley nacional, el país debe optar por una serie de medidas que faciliten y apoyen también a las personas que no suelen tener una vida laboral estable o formal.
Para pensionarse más rápido en Colombia, se pueden hacer aportes extra a la jubilación, pero en todos los casos se deben tener 62 años si se es hombre o de 57 años en caso de que sean mujeres. Las ayudas suelen estar en la acumulación de aportes para semanas.
Puntualmente, para el caso de Colpensiones, el sistema de equivalencias se enfoca en personas que han cotizado al Sistema General de Pensiones (ya sea en Colpensiones o en un fondo privado) pero que, por diferentes razones, no lograron completar las semanas mínimas requeridas, y que a su vez tienen ahorros en el programa Beneficios Económicos Periódicos.
Cálculo de semanas de más para pensionarse más rápido en Colombia
Este programa permite que los ahorros de una persona en el programa BEPS sean utilizados para completar las semanas que le faltan para obtener la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media, que es el que administra Colpensiones.
Esta herramienta para pensionarse más rápido en Colombia aplica una fórmula actuarial (establecida en el Decreto 1494 de 2022) para determinar la cantidad de semanas del Sistema General de Pensiones a las que equivale el monto total de ahorro acumulado en BEPS.
Aclara la norma que, si con la suma de las semanas cotizadas al sistema general de pensiones más las semanas aportadas a BEPS se alcanzan las 1.300 semanas (o el número de semanas requerido), el aportante podrá acceder a la pensión de vejez.
Recomendado: Nuevo decreto pensional obligaría a aportar hasta 30 % más para acceder a una renta vitalicia
Datos de la Superintendencia Financiera muestran que, a septiembre de este año, en el país había 2.221.909 pensionados, de los cuales 1.838.993 pertenecen al RPM (Colpensiones) y 382.916 al RAIS (fondos privados).