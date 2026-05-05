Colsubsidio fortalece la conexión entre talento y empleo en Bogotá y Cundinamarca

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, Bogotá registró una tasa de desempleo de 8,2 %, equivalente a 384.000 personas sin trabajo, según cifras del Observatorio de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, el panorama es aún más complejo para los jóvenes, cuyo desempleo alcanza el 13,8 %, más de cinco puntos porcentuales por encima del promedio general.
A esta realidad se suma una brecha de género persistente. La participación laboral de las mujeres sigue estando 24 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres, con diferencias salariales en todos los niveles ocupacionales. En sectores estratégicos como el TIC —el de mayor generación de empleo—, solo el 35 % de los ocupados son mujeres, concentradas principalmente en áreas de ventas y mercadeo, mientras que su participación en ingeniería y desarrollo cae al 22 %.
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En contraste con estas cifras, una de cada siete empresas de la región —el 14 %— enfrenta dificultades para cubrir sus vacantes. Esta desconexión entre la oferta y la demanda laboral está en el centro del diagnóstico que presenta Colsubsidio en su Gran Encuesta de Productividad Empresarial 2025, elaborada a partir de la percepción de más de 232.000 compañías de Bogotá y Cundinamarca.
Al respecto, Claudia Camacho, gerente de educación y productividad de Colsubsidio, explica que “las cifras muestran un mercado laboral con personas en búsqueda de empleo y empresas con vacantes sin cubrir, y el desajuste no responde solo a la cantidad de trabajadores disponibles, sino a problemas de conexión, calidad y pertinencia del talento”.
Frente a este diagnóstico, Colsubsidio despliega dos líneas de acción para fortalecer la conexión entre la oferta y la demanda de empleo en la región. La primera es la gestión a través del Centro de Empleo y Talento, una de las principales agencias de intermediación laboral de Bogotá, que opera con cerca de 200 profesionales y ofrece servicios de orientación laboral, asesoría empresarial, evaluaciones psicotécnicas y procesos de emparejamiento apoyados en inteligencia artificial.
En 2025, la entidad logró 75.424 colocaciones, el nivel más alto en los últimos cuatro años, gestionó 26.965 vacantes y conectó a más de 2.100 empresas con personas en búsqueda de empleo.
La segunda línea de acción es la formación para el trabajo, enfocada en cerrar de manera directa las brechas de competencias que hoy identifican las empresas. Durante 2025, Colsubsidio formó a 104.000 personas: el 68 % fueron trabajadores activos, fortaleciendo habilidades al interior de las organizaciones, y el 27 % correspondió a población cesante, con un impacto directo en su empleabilidad. La oferta se concentró en el desarrollo de competencias técnicas, digitales y socioemocionales, alineadas con las necesidades actuales del mercado laboral.