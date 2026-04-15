Las claves que han llevado a Colsubsidio a ser una de las mejores empresas para trabajar en Colombia

Cuando Martha Castaño, gerente de Talento Humano de Colsubsidio, describe lo que hace a esta empresa diferente como empleador, no apela a los beneficios del contrato ni a las cifras de productividad. Su respuesta es más simple y más ambiciosa a la vez: «Nada supera trabajar en Colsubsidio.»
La frase no es solo un eslogan. Es la síntesis de un modelo que lleva años construyendo la empresa social con mayor presencia en Colombia, y que hoy agrupa a más de 16.000 trabajadores que tienen algo en común: su trabajo cotidiano llega directamente a la vida de miles de familias colombianas.
Esa conexión con un propósito concreto —mejorar calidad de vida, cerrar brechas sociales— es, según la empresa, lo que convierte el empleo en algo más parecido a una vocación. Y es también lo que explica por qué su marca empleadora no se construye desde afuera, con campañas de comunicación, sino desde adentro, con lo que cada persona experimenta en su día a día.
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Un modelo que va más allá del desempeño
Colsubsidio apuesta por una gestión del talento que no se limita a atraer perfiles o medir resultados. El programa VIVE, por ejemplo, ofrece herramientas de acompañamiento en salud física y emocional, finanzas personales y entorno familiar —una apuesta que parte de una premisa sencilla: una persona respaldada en su vida personal rinde mejor y aporta más.
El liderazgo, en esa lógica, tampoco se mide solo por el cumplimiento de metas. Los líderes de Colsubsidio tienen el mandato de construir entornos de confianza y escucha, donde el crecimiento de los equipos sea tan importante como el logro de los objetivos.
Por otro lado, más del 74 % de los trabajadores de Colsubsidio son mujeres. Pero la empresa va más allá de la participación: el 63 % de los cargos directivos también está en manos femeninas, en procesos de selección basados en mérito. En un país donde la brecha de género en posiciones de liderazgo sigue siendo un problema estructural, ese dato no pasa desapercibido.
La convivencia generacional es otro rasgo que define la cultura interna. Jóvenes y profesionales de amplia trayectoria comparten espacios que, lejos de generar fricciones, se convierten en laboratorios de co-creación y aprendizaje mutuo.
De esta manera, lo que Colsubsidio está demostrando, en últimas, es que la reputación como empleador no se declara: se gana en la experiencia diaria de quienes hacen posible que la empresa cumpla su razón de ser.