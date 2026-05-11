Renting Colombia entregó su vehículo 130.000: impacto de la compañía en un entorno de altos costos logísticos  

Renting Colombia, empresa del Grupo Cibest y líder en arrendamiento de vehículos en el país, llegó a la entrega de su unidad número 130.000 desde que inició operaciones en 1997.
La unidad corresponde a un camión liviano destinado a Tronex, compañía colombiana especializada en soluciones de energía, para labores de distribución urbana y logística de última milla.
El hito llega respaldado por una operación de gran escala de la compañía durante 28 años, representado por el transporte de 308 millones de toneladas de insumos y el recorrido de más de 8.600 millones de kilómetros en Colombia, una distancia equivalente a 217.000 vueltas alrededor de la Tierra.
Cabe resaltar que Renting Colombia administra flotas corporativas de gran escala para empresas con operación nacional y, al mismo tiempo, ofrece soluciones de movilidad a compañías de menor tamaño y personas naturales, adaptadas a distintos contextos regionales.
Esta cobertura le permite tener presencia en más de un centenar de municipios, desde corredores logísticos estratégicos hasta zonas con altos retos operativos como Albania, en La Guajira, y el archipiélago de San Andrés.
Destacado: Renting Colombia ingresa al top mundial en sostenibilidad empresarial
Altos costos logísticos en el sector
El crecimiento del modelo ocurre en un entorno donde la logística sigue siendo uno de los principales retos de competitividad para las empresas.
Según la Encuesta Nacional Logística 2024 del Departamento Nacional de Planeación (DNP), por cada $100 facturados por una empresa en Colombia, $15,6 se destinan a actividades logísticas, y el transporte representa el 44,5 % de ese costo, el componente más alto dentro de la cadena.
El mismo estudio muestra que, mientras las microempresas destinan el 16,3 % de su facturación a logística, en las grandes compañías ese porcentaje baja al 11 %, una brecha que refleja diferencias en escala, tecnología y capacidad de gestión operativa.
En ese contexto, el renting ha ganado espacio como una fórmula que permite a las empresas externalizar la administración de sus vehículos, reducir la inmovilización de capital y concentrar sus recursos en el negocio principal, en lugar de asumir directamente la compra, mantenimiento y renovación de flotas.
“Las empresas colombianas todavía asocian tener flota propia con poder empresarial. Nosotros llevamos 28 años demostrando que las compañías más eficientes y competitivas del país son las que tomaron la decisión de no distraerse gestionando vehículos y pusieron ese capital y esa energía en su negocio principal”, señaló Mauricio Serna, gerente general de Renting Colombia.
Por otra parte, la tecnología también se ha vuelto un componente central del modelo. De acuerdo con el DNP, solo el 23,4 % de las empresas colombianas utiliza sistemas de rastreo y seguimiento en sus procesos logísticos.
En contraste, Renting Colombia opera con más de 26.000 vehículos conectados a una torre de control centralizada, que combina monitoreo en tiempo real, analítica predictiva e inteligencia artificial que permiten anticipar fallas mecánicas, identificar comportamientos de riesgo y optimizar el desempeño de la flota.
Según la compañía, esa capacidad se tradujo en 2025 en una reducción del 23 % en la siniestralidad y una disminución del 39 % en víctimas fatales dentro de su operación.