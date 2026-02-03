Renting Colombia ingresa al top mundial en sostenibilidad empresarial

Renting Colombia, la empresa de renta y movilidad del Grupo Cibest, ha sido reconocida en la evaluación de EcoVadis, uno de los estándares globales para medir la gestión ambiental, social y ética de las organizaciones.
El resultado la sitúa entre el 15 % de las empresas con mejor desempeño sostenible a nivel mundial, tras analizar a más de 130.000 compañías de 180 países y 220 sectores industriales.
En ese sentido, la obtención de la medalla Silver en la evaluación EcoVadis representa un avance significativo para Renting Colombia y para el país, al consolidar su posición en el mapa internacional de organizaciones que compiten bajo estándares ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza).
Y es que estos criterios son cada vez más determinantes para acceder a cadenas de suministro globales y participar en licitaciones con exigencias verificadas.
Por eso, tras un primer ejercicio en 2024 que permitió comprender los lineamientos de la plataforma e identificar oportunidades de mejora, el resultado más reciente refleja un progreso sustancial, acercando a la compañía al objetivo de alcanzar la medalla Oro en la próxima evaluación.
Con todo lo anterior, Mauricio Serna Lozano, gerente general de Renting Colombia afirmó: “Cada proyecto que desarrollamos, desde la implementación de telemetría con inteligencia artificial hasta la transición hacia energías limpias en la flota, tiene un objetivo muy claro: aportar a que las carreteras sean más seguras y que el impacto ambiental de la movilidad sea cada vez menor. Este reconocimiento nos motiva porque valida que nuestro trabajo diario, junto a nuestro equipo, está generando beneficios reales para las personas, para las ciudades y para el entorno en el que operamos”.
Criterios evaluados e iniciativas sostenibles de Renting Colombia
La evaluación de EcoVadis considera 21 criterios agrupados en cuatro pilares, que en Renting Colombia se pueden ejemplificar en un impacto demostrable.
En materia ambiental, la empresa opera 3.000 vehículos de energías limpias, eléctricos, híbridos y a gas, que en 2024 evitaron 62.000 toneladas de emisiones de CO2.
En el frente social y laboral, mantiene programas de bienestar, diversidad y liderazgo humanizado. Mientras que en ética empresarial refuerza el gobierno corporativo y la transparencia contractual. Por su parte, en compras sostenibles trabaja con más de 170 proveedores que cumplen criterios ambientales y sociales con trazabilidad de procesos.
La sostenibilidad también se refleja en innovación tecnológica, pues actualmente la mayor parte de la flota de Renting Colombia está conectada a sistemas de telemetría con inteligencia artificial capaces de detectar riesgos en tiempo real, anticipar fallas mecánicas y optimizar rutas.
Este uso de datos y analítica avanzada ha tenido un impacto directo en la seguridad vial, logrando una reducción del 38,43 % en la siniestralidad durante el último año, un avance que significa menos accidentes y más vidas protegidas en las carreteras del país.