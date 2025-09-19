Comienza el pulso por la Contraloría de Bogotá: estos son los detalles del proceso

La elección del próximo contralor de Bogotá ya está en marcha y promete convertirse en uno de los procesos más tensos del panorama político local. Este domingo 21 de septiembre, desde las 8:00 a.m., los aspirantes se presentará en la Universidad Sergio Arboleda para someterse a la prueba de conocimiento que definirá quiénes integrarán la terna final.
Aunque se trata de un examen técnico, el trasfondo va mucho más allá. Entre los aspirantes más visibles figuran Juan Camilo Zuluaga, cercano al contralor general Carlos Hernán Rodríguez; así como Juan Carlos Gualdrón y Andrés Rojas, respaldados por Julián Ruiz, actual contralor distrital, y por el precandidato presidencial Felipe Córdoba.
A la contienda también se suma Roberto Fuentes, muy cercano al presidente del Concejo, Samir Abisambra. En contraste, Juan Miguel Durán, que contaba con el impulso de Simón Gaviria, quedó por fuera del proceso, lo que abre la incógnita sobre cuál será el movimiento alterno del hijo del expresidente.
Por otra parte, Diego Uribe sería el candidato promovido por la auditora general, Anayme Barón.
Cabe resaltar que el actual contralor es Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, quien asumió el cargo desde 2022 con 29 votos. Es abogado, especialista en derecho administrativo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en derecho con énfasis en derecho público de la Universidad Externado de Colombia.
Así las cosas, con el nuevo contralor, además de vigilar el buen manejo de las finanzas públicas, se prevé una influencia a nivel nacional teniendo en cuenta que deberá trabajar junto a la Contraloría y Auditoría General de la República.