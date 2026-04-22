Denarius Metals dio a conocer los detalles de producción alcanzados en el primer trimestre de 2026 durante la fase inicial de producción de su proyecto Zancudo en Colombia. El yacimiento de oro y plata de alta ley se encuentra en el municipio de Titiribí (Antioquia) y abarca una superficie total de 1.054 hectáreas.
En los primeros tres meses del año, la compañía entregó un total de 2.337 toneladas extraídas de este proyecto a un puerto local para su venta a Trafigura Pte. Ltd. como parte de un acuerdo de compra a largo plazo.
De acuerdo con Serafino Iacono, presidente ejecutivo de Denarius Metals, lo anterior está ligado a que se han venido incrementando de manera gradual las tasas de extracción diarias promedio durante la fase inicial de producción en El Zancudo. Pasando de las 814 toneladas y 1215 toneladas en el tercer y cuarto trimestre del 2025 al resultado actual.
Con leyes promedio de 11,5 g/t de oro y 269,3 g/t de plata, estos envíos contenían aproximadamente 863 onzas de oro y 20.237 onzas de plata. El oro y la plata pagaderos ascendieron a 593 onzas y 7.839 onzas, respectivamente.
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Dichos promedios derivaron en ingresos totales para el primer trimestre de 2026 de aproximadamente US$3,5 millones, en comparación con los US$1,7 millones reportados para el año fiscal 2025.
“Continuamos avanzando en las actividades de desarrollo de la mina y construcción de la planta con el objetivo de poner en marcha nuestra planta para producir concentrados de oro y plata para el tercer trimestre de este año”, añadió Iacono.
Es importante destacar que Denarius Metals inició las operaciones mineras en su proyecto Zancudo durante el segundo trimestre de 2025. La actual fase de «producción temprana» comprende la minería artesanal en áreas accesibles del proyecto y se prevé que se extienda hasta el tercer trimestre de 2026, a medida que el desarrollo de la mina avance para abrir nuevos frentes destinados a operaciones mineras convencionales y semimecanizadas a largo plazo.
Paralelamente, la construcción de la nueva planta de procesamiento de la compañía, con una capacidad de 1000 toneladas diarias, avanza según lo previsto, y se espera que su puesta en marcha finalice en el tercer trimestre de este año.
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