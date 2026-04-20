Producción mundial de petróleo caerá un millón de barriles diarios en 2026

La producción mundial de petróleo disminuiría en promedio un millón de barriles diarios en 2026, hasta ubicarse en 82,9 millones de barriles por día, según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés).
El organismo explicó que la oferta global continúa enfrentando interrupciones no solo en el suministro energético, sino también en materias primas, en medio de los daños a infraestructura que ha dejado la guerra en Medio Oriente. Entre los hechos más relevantes se encuentran ataques atribuidos al ejército iraní contra instalaciones energéticas en Arabia Saudita y Catar, lo que ha afectado el funcionamiento de refinerías y rutas de exportación.
Imagen: IEA
De acuerdo con la agencia, las interrupciones en refinerías de la región y los problemas logísticos en Asia, asociados a bloqueos en el transporte marítimo, redujeron la producción en cerca de seis millones de barriles diarios, lo que llevó la producción a 77,2 millones de barriles al día en algunos periodos recientes.
En paralelo, los inventarios del mercado registraron fuertes variaciones. Durante marzo, cayeron cerca de 85 millones de barriles, mientras que en algunos mercados fuera del Golfo Pérsico la producción disminuyó en aproximadamente 6,6 millones de barriles diarios, en medio de los bloqueos en el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de crudo del mundo.
Al mismo tiempo, algunos países comenzaron a aumentar sus reservas estratégicas para protegerse de posibles interrupciones en el suministro. En Medio Oriente, el almacenamiento de crudo y derivados creció en cerca de 100 millones de barriles, mientras que las existencias terrestres en la región aumentaron otros 20 millones. Por su parte, China sumó alrededor de 40 millones de barriles a sus reservas.
Imagen: IEA
Según la IEA, esta acumulación responde a una estrategia de los mercados para garantizar el abastecimiento ante la incertidumbre que genera el conflicto. No obstante, los niveles de almacenamiento tienen límites físicos y los campos petroleros no pueden cerrarse o abrirse rápidamente, por lo que una eventual recuperación de la infraestructura energética podría tardar varios meses o incluso años.
En medio de este contexto, los precios del petróleo registraron fuertes alzas durante marzo de 2026. El Brent llegó a cotizar hasta US$60 por barril por encima de los niveles previos al conflicto (US$112 por barril ha sido el máximo hasta la fecha desde el inicio de la guerra), impulsado por las dificultades logísticas y la escasez de cargamentos provenientes de Medio Oriente.
La agencia también proyectó que la demanda mundial de petróleo se contraiga en cerca de 80.000 barriles diarios en 2026. Las caídas más pronunciadas en el consumo se observarían en la región de Asia-Pacífico y en Medio Oriente, particularmente en combustibles como nafta, Gas Licuado de Petróleo (GLP) y combustibles para aviación.
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Según el organismo, la reducción en la demanda podría extenderse mientras persistan los altos precios y las restricciones en la oferta global.
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