Irán cierra el estrecho de Ormuz mientras acusa a EE. UU. de “piratería” por bloqueo naval

Un nuevo capítulo se abre en la guerra que han sostenido Estados Unidos e Israel contra Irán, esta vez con relación al estrecho de Ormuz, vía por donde transita cerca del 20 % del crudo que consume el mundo.
La ruta se habría cerrado, según han informado medios internacionales, citando al teniente coronel Ebrahim Zolfagari, vocero del Cuartel General Central Jatam al Anbiya.
Textualmente, informó: “El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las fuerzas armadas”.
Teherán, capital de Irán, sostiene que la decisión responde a la medida tomada por el gobierno estadounidense de bloquear la zona, calificándolo como un acto de “piratería”.
Por su parte, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha insistido en distintas ocasiones que el fin de la guerra está cerca. Dijo que una nueva ronda de conversaciones presenciales con Irán podría tener lugar este fin de semana, después de que las discusiones iniciales del fin de semana pasado no lograran un alto permanente de las hostilidades en Oriente Próximo.
Mientras, advierte que el bloqueo naval que su país ha impuesto a los buques vinculados a Irán “seguirá plenamente vigente” hasta que la negociación con Irán se complete al 100 %.
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La respuesta del régimen de los ayatolás es: “Hasta que EE. UU. restablezca la plena libertad de navegación para los buques de origen iraní hacia un destino y de regreso a Irán, la situación en el estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada y en su estado anterior”.
Tras la medida tomada, el petróleo se mantiene por debajo de los US$100. En el caso del Brent, pierde 5,79 % y llega a US$92,41. Mientras, el WTI amplía su caída a 9,19 % con un precio de US$83,99.
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