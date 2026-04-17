Los mercados globales registran un fuerte reacomodo este viernes luego de que Irán confirmara la reapertura total del Estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos para el comercio mundial de petróleo.
El anuncio, en medio de señales de avance en negociaciones geopolíticas, provocó una caída abrupta en los precios del crudo y un repunte en activos refugio como el oro y la plata.
Según datos del mercado, el WTI llegó a desplomarse cerca de 9 % hasta los US$86 por barril, mientras que el Brent retrocedió hacia los US$91.
Petróleo cae por menor riesgo de oferta
La reapertura del Estrecho de Ormuz elimina, al menos temporalmente, uno de los mayores riesgos para el suministro global de crudo. Por este corredor transita cerca de un tercio del petróleo que se comercializa por vía marítima en el mundo.
La decisión de Irán se da en el marco de un cese al fuego en la región y de conversaciones con Estados Unidos que apuntan a una posible desescalada del conflicto.
En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump celebró públicamente el anuncio. A través de sus redes sociales afirmó que el estrecho está “completamente abierto y listo para el tránsito total”.
El mercado reaccionó de inmediato: además del petróleo, también cayeron los precios del gas natural en Europa y el dólar perdió terreno, mientras los bonos soberanos subieron, reflejando una menor percepción de riesgo global.
El oro y la plata también avanzan. En este caso, el principal soporte viene de la debilidad del dólar, que perdió las ganancias acumuladas desde el inicio del conflicto. Ese ajuste suele favorecer a los metales preciosos al volverlos más atractivos para los inversionistas fuera de Estados Unidos.
Así, mientras el crudo corrige por la reapertura total del Estrecho de Ormuz y por una menor prima de riesgo sobre la oferta, el oro y la plata encuentran impulso en el mercado cambiario.
Negociaciones entre EE. UU. e Irán mueven los mercados
De acuerdo con reportes, ambas partes negocian un memorando de entendimiento que incluiría un posible desbloqueo de hasta US$20.000 millones en fondos iraníes congelados, a cambio de restricciones al programa nuclear del país.
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Incluso se evalúa un acuerdo de moratoria sobre el enriquecimiento de uranio, lo que ha elevado las probabilidades de un pacto más amplio en el corto plazo.
Este contexto ha llevado a los mercados a descontar un escenario de menor riesgo geopolítico, lo que presiona a la baja los precios del crudo, pero mantiene la cautela en otros activos.