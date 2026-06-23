Así podría reducir hasta 20 % el gasto de energía en medio del Fenómeno de El Niño en Colombia

El regreso del Fenómeno de El Niño vuelve a encender las alertas sobre el consumo de energía en Colombia. Con pronósticos que anticipan una temporada más seca de lo habitual durante lo que resta de 2026 e incluso los primeros meses de 2027, distintos sectores económicos empiezan a evaluar medidas para enfrentar posibles presiones sobre el sistema eléctrico nacional.
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Las preocupaciones no son menores. El Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima de la Universidad de Columbia estima que las probabilidades de temperaturas superiores a los niveles habituales superan el 90 %, mientras que el Gobierno colombiano ha señalado que existe un 96 % de probabilidad de que el fenómeno climático se extienda hasta noviembre y diciembre de este año, e incluso enero de 2027.
Este escenario genera especial atención sobre el sistema energético colombiano, cuya generación depende en buena medida de las hidroeléctricas. Menores lluvias pueden traducirse en menores aportes a los embalses y, por ende, en una mayor presión sobre la infraestructura eléctrica del país.
Teniendo en cuenta este panorama, un estudio desarrollado por la firma especializada Vertebra concluyó que las entidades públicas tienen un amplio margen para reducir sus consumos energéticos y contribuir a disminuir la presión sobre la red nacional. De acuerdo con el análisis, algunas instituciones podrían alcanzar reducciones de hasta 20 % en su gasto energético mediante medidas de eficiencia y modernización tecnológica.
El Estado consume cerca del 5 % de toda la energía del país
La relevancia de este hallazgo radica en el peso que tiene el sector público dentro del consumo de energía nacional.
Según datos citados por Vertebra con base en información de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), más de 4.000 entidades estatales consumen aproximadamente el 5 % de toda la energía utilizada en Colombia.
Esto significa que pequeñas mejoras de eficiencia en edificios públicos, oficinas gubernamentales, centros administrativos y demás instalaciones estatales pueden tener efectos importantes tanto sobre las finanzas públicas como sobre la demanda energética nacional.
El estudio evaluó 40 edificaciones oficiales y encontró que existe un margen de mejora cercano al 40 % en eficiencia energética mediante la adopción de sistemas de supervisión y monitoreo permanente del consumo.
Uno de los hallazgos centrales del análisis es que buena parte de las ineficiencias provienen de la falta de herramientas para monitorear en tiempo real el comportamiento de los consumos energéticos.
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Juan Pablo Rojas, CEO de Vertebra, explicó que muchas entidades públicas únicamente revisan la información cuando reciben la factura mensual de servicios públicos, lo que dificulta detectar anomalías o incrementos inesperados en el consumo.
«Al integrar sistemas que capturan y centralizan la información de las facturas de servicios públicos, las administraciones públicas ganan visibilidad sobre su operación, permitiéndoles identificar variaciones que antes pasaban desapercibidas en las facturas mensuales y actuar a tiempo», señaló Rojas.
Según el ejecutivo, disponer de información consolidada permite tomar decisiones más rápidas y corregir comportamientos que terminan elevando innecesariamente los costos de energía.
Cómo se puede lograr un ahorro de energía de hasta 20 %
El estudio identificó diferentes estrategias dependiendo del tipo de entidad y de la distribución de sus instalaciones.
En las organizaciones públicas que concentran gran parte de su operación en pocos edificios o sedes, las reducciones pueden alcanzar hasta 20 % del gasto energético total mediante inversiones dirigidas a modernizar luminarias, optimizar sistemas de climatización y mejorar el control técnico de las instalaciones.
Por otro lado, la implementación de plataformas digitales de analítica y programas de eficiencia energética podría generar reducciones de hasta 25 % en el consumo, gracias a una revisión más estricta de la facturación y al fortalecimiento de una cultura organizacional orientada al ahorro.
Los resultados obtenidos por la compañía muestran que la centralización y automatización del seguimiento energético permite identificar anomalías de forma temprana y corregir consumos innecesarios antes de que generen mayores costos.
El análisis plantea además una estrategia que podría generar resultados en un plazo relativamente corto.
Según Vertebra, una de las medidas con mayor velocidad de implementación consiste en desarrollar campañas de concientización dirigidas a los funcionarios públicos para que adopten prácticas de eficiencia energética en sus propias viviendas y realicen seguimiento a sus consumos domésticos.
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De acuerdo con la firma, estas iniciativas podrían generar reducciones de hasta 30 % en el consumo energético de los entornos familiares y ayudar a disminuir la presión sobre la red eléctrica durante las horas de mayor demanda.