Compensar amplió su impacto en MiPymes cerca de un 92 % en 2025

En 2025, el mercado laboral colombiano se recuperó considerablemente: el país alcanzó una tasa de desempleo del 8,9 %, la más baja desde 2001, con la creación de más de 790.000 nuevos empleos, lo que evidencia una mejora en la ocupación tras los efectos de años anteriores.
Sin embargo, este avance estuvo acompañado de retos estructurales, como una alta informalidad que, según el Dane, superó el 55 %; lo que evidencia que buena parte del empleo generado se dio en condiciones de baja estabilidad, menor acceso a protección social y mayores niveles de vulnerabilidad laboral.
Mientras tanto, el desarrollo empresarial estuvo atravesado por procesos de ajuste y, en ese sentido, las empresas enfrentaron la necesidad de adaptarse a entornos más exigentes, poniendo en el centro la digitalización, la eficiencia operativa y la sostenibilidad.
En este escenario, durante el 2025, Compensar orientó su gestión a facilitar la conexión entre oferta y demanda laboral, al tiempo que acompañó a sus empresas afiliadas para que lograran buenos indicadores de crecimiento y adaptación frente a un contexto dinámico y cambiante.
“Evolucionamos en el conocimiento de los diferentes sectores económicos y del actual mercado laboral, para entender el mundo y sus prácticas, de la mano de los empresarios. Un entendimiento que se tradujo en más y mejores oportunidades de empleo y en soluciones alineadas con las necesidades reales de las empresas”, aseguró Carlos Mauricio Vásquez Páez, director general de Compensar.
Como resultado de esta estrategia, la entidad se posicionó como líder en colocación laboral, con la vinculación de 111.630 personas durante el 2025 en distintas compañías del país– un 34 % más que en el 2024- de las cuales más de 62.000 son jóvenes entre los 18 a 28 años, quienes pudieron acceder a un empleo digno y con todas las garantías de ley.
De manera complementaria, Compensar fortaleció su apuesta por el desarrollo empresarial, impactando a más de 3.000 micro, pequeñas y medianas empresas a través de su plataforma de bienestar empresarial, un crecimiento cercano al 92 %, en cuatro ejes: productividad e innovación, sostenibilidad, conexiones de valor y bienestar del talento humano.
En este frente, la formación jugó un papel clave y, en línea con ello, el año anterior la entidad fortaleció su red de formación para la productividad a través de la cual 39.000 trabajadores de empresas afiliadas fueron capacitados en distintas áreas de conocimiento, gracias a alianzas con reconocidas instituciones educativas del país como lo son la UCompensar, Universidad de La Sabana, Universidad Externado de Colombia, Universidad Sergio Arboleda, Universidad Piloto de Colombia y Fundación Universitaria del Área Andina.
“Nuestro equipo directivo se formó en inteligencia artificial, 600 asesores de las tiendas de Bogotá y Chía en cómo mejorar la experiencia de cliente y, personal administrativo, en gestión de datos, innovación, SQL, Power BI, entre otros temas que, sin duda, contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía”, aseguró Diana Bayona, subgerente de formación y desarrollo de Falabella Retail Colombia, una de las empresas impactadas por esta iniciativa.
Además, la entidad desarrolló siete ruedas de negocios, beneficiando a 564 empresas con expectativas de negocio por $17.500 millones, también facilitó a microempresarios el acceso a financiamiento mediante la línea de crédito empresarial para MiPymes, desembolsando 428 créditos en 2025 por un monto total de $21.956 millones. Igualmente, realizó cuatro misiones formativas en Londres, Madrid, París y Ámsterdam, con la participación de más de 70 líderes de empresas afiliadas y una misión comercial a Chile, con la que se impulsó la internacionalización de 10 startups en uno de los ecosistemas más dinámicos de la región.
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Bienestar en todos los niveles
Los avances en empleo y desarrollo empresarial se suman a los logros alcanzados por Compensar en otros ámbitos durante el 2025, consolidando una gestión que se enfocó, en palabras de su director general, en “evolucionar con propósito” para generar un impacto positivo, sostenible y trascendente.
De esa manera, la entidad mantuvo su liderazgo en el sector Cajas, por aportes; así como también cerró el año con más de 110.000 empleadores afiliados y cerca de 2,8 millones de personas afiliadas, entre trabajadores y beneficiarios, el 86,9 % de ellos en categorías A y B. Además, realizó más de 71 millones de actividades, entre Caja y Salud.
Desde el frente de bienestar financiero, Compensar mantuvo un enfoque orientado a facilitar el acceso a diversas alternativas de apoyo económico para aliviar el bolsillo de las personas y la economía del hogar. Por lo tanto, el año anterior adjudicó 7.8 millones de subsidios por un total de $1,1 billones a través de diferentes modalidades; benefició a 4.730 estudiantes de la UCompensar con becas hasta del 75 % del valor del semestre, desembolsó cerca de 179.000 créditos por $608.556 millones y facilitó que 1.164.200 personas tuvieron ahorros por $135.026 millones en comercios aliados.
En salud, a pesar de un contexto especialmente complejo para el sector, alcanzó 51,8 millones de atenciones beneficiando a 1,5 millones de personas, para lo cual fue necesario hacer gastos del 12 % más sobre los recursos que reciben por concepto de la UPC, “de lo contrario, 125.000 personas habrían quedado sin atención cada mes”, explicó Vásquez Páez. Adicionalmente, la entidad llevó a cabo el lanzamiento de su Medicina Prepagada, una alternativa totalmente privada cuya financiación no depende de los recursos públicos del sistema.
Con relación a infraestructura, en 2025 Compensar ejecutó 27 obras, entre siete proyectos nuevos y 20 adecuaciones, destacándose la inauguración del nuevo campus universitario de la UCompensar, ubicado sobre la Av. 68 en Bogotá.
Por otro lado, el impacto social de la Caja se extendió a otras poblaciones priorizadas mediante programas implementados en alianza con entidades públicas y privadas, como es el caso del Programa de Alimentación Escolar, en convenio con el Distrito, que en 2025 benefició a más de 352.700 niños y jóvenes en 231 comedores escolares distribuidos en las 20 localidades de Bogotá; el programa Atención Integral a la Primera Infancia que impactó a cerca de 30.900 niños y la Jornada Escolar Complementaria a 33.250 niños y jóvenes, entre otros.
“Seguiremos ampliando nuestra cobertura, fortaleciendo los beneficios, desarrollando más y mejor infraestructura y creando soluciones que respondan, de mejor manera, a las necesidades de las personas, las empresas y las comunidades, porque más que una Caja, somos una plataforma de bienestar integral”, concluyo el director general de Compensar.