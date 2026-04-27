La marca colombiana de productos y servicios para mascotas, Laika, oficializa su expansión internacional. En exclusiva para Valora Analitik, la cofundadora y CEO de la compañía que opera en el segmento denominado pet-tech, Manuela Sánchez, confirmó que la empresa desembarcará en Chile y México con la apertura de sus primeras tiendas físicas.
Según detalló la directiva, los locales estarán ubicados en sectores estratégicos de Santiago de Chile y Ciudad de México.
Esta movida no solo representa la llegada de la empresa al exterior, sino la consolidación de su modelo omnicanal (digital y físico) en la región, retomando presencia en el país azteca tras un repliegue previo para enfocarse en el mercado local.
Crecimiento y proyección de Laika en el mercado local
Estas nuevas aperturas se suman a las 22 tiendas físicas que Laika ya opera actualmente en Colombia. La compañía, que celebra ocho años de vida en 2026, ha reportado un crecimiento constante.
De cara a este año, la firma proyecta un incremento en sus ventas del 40 %, impulsado principalmente por la expansión de su red de puntos de contacto con el cliente.
Esta solidez en el mercado local sirve como plataforma de lanzamiento para la aventura internacional.
El impacto de las políticas del gobierno Petro en la rentabilidad
A pesar de las buenas perspectivas de ingresos y expansión, Manuela Sánchez reveló que el camino no ha sido fácil debido al entorno económico local. La CEO aseguró que la empresa sigue creciendo a pesar de medidas como el aumento del 23 % en el salario mínimo, una decisión que, según Sánchez de Laika, golpeó directamente la rentabilidad del negocio y retrasó los planes internos de la empresa para alcanzar el punto de equilibrio. “Esa subida de los salarios nos obliga a ajustar las finanzas», dijo.
La empresa reportó ingresos por US$1 millón en 2024, según datos de la propia compañía, y aunque las proyecciones de ventas para 2025 y 2026 son alcistas (rondando el 40 % de crecimiento), la presión sobre la estructura de costos sigue siendo una de las principales preocupaciones para su cofundadora.
Laika nació en 2018 como un proyecto digital enfocado en la venta de alimentos y accesorios para mascotas en Bogotá. Con el paso del tiempo, logró captar la atención de gigantes tecnológicos, participando en la reconocida aceleradora Y Combinator y levantando fondos de inversionistas, lo que le permitió tecnificar su operación y escalar a nivel nacional antes de dar el salto internacional que hoy se anuncia en primicia.