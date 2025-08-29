Manuela Sánchez es la nueva CEO de Laika: ¿qué viene para la compañía?

Laika, la empresa líder en productos y servicios para mascotas, anunció el nombramiento de Manuela Sánchez como nueva CEO. Este paso, de acuerdo con la compañía, representa un avance significativo en la inclusión de mujeres en posiciones de liderazgo dentro del ecosistema empresarial de la región.
Manuela Sánchez, socia fundadora y quien hasta ahora se desempeñaba como directora de retail, asume el cargo en reemplazo de Camilo Sánchez, también cofundador y quien estuvo al frente de la compañía desde su fundación hace siete años.
Bajo el liderazgo de Camilo Sánchez, Laika se consolidó como una de las marcas más reconocidas del sector de mascotas en la región, con más de 300.000 clientes activos y más de 20 tiendas físicas en Colombia.
“Es un honor asumir este rol en un momento tan emocionante para Laika. Nuestra misión sigue intacta: facilitar la vida de los petlovers, mejorar el bienestar de las mascotas y generar un impacto positivo en la sociedad. Vamos a seguir innovando, creciendo y conectando con nuestra comunidad en todos los frentes”, afirmó la nueva CEO.
Planes a futuro de Laika
A través de un comunicado, se resaltó que Manuela Sánchez ha sido clave en la expansión de tiendas físicas en Colombia, posicionando a Laika en ciudades estratégicas y fortaleciendo su modelo omnicanal. “Su gestión ha estado centrada en crear experiencias más cercanas, personalizadas y completas para los amantes de las mascotas”, dice el texto.
Se destacó además que viene un calendario de aperturas de nuevas tiendas para el segundo semestre del año, así como el fortalecimiento de su modelo de negocio, con lo cual Laika trabaja en su crecimiento regional.
“La compañía reafirma su compromiso con la diversidad, la innovación y el bienestar animal, ahora bajo el liderazgo de una mujer que representa el futuro del sector pet en Latinoamérica”, añade el comunicado.
El nombramiento de Manuela también representa un avance significativo en el liderazgo femenino en el ecosistema empresarial latinoamericano, en un contexto donde solo entre el 6 % y el 10 % de los CEO en grandes empresas son mujeres.
El cambio cuenta con el respaldo de los cofundadores Tulio Jiménez y Andrea González, quienes continúan como socios activos.