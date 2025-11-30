Laika cierra el 2025 con 21 tiendas en Colombia y consolidó su operación en Chile

La plataforma digital y con tiendas físicas, Laika cerrará este 2025 con 21 tiendas en Colombia, con presencia en ciudades clave como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
La compañía registró un desempeño destacado en el canal físico, que ya representa el 35 % de las ventas totales. Las tiendas superaron las expectativas de rentabilidad operativa y se posicionaron como espacios estratégicos para ampliar el portafolio de productos y servicios más allá del alimento.
El canal digital, por su parte, continúa siendo un pilar clave en adquisición y fidelización, especialmente para los usuarios que priorizan la conveniencia. Ambos canales se complementan de forma sinérgica, fortaleciendo la relación con los clientes y consolidando una comunidad sólida en torno al bienestar animal.
Consolidación internacional
En el plano internacional, Laika consolidó su operación en Chile; esta nueva etapa iniciará con una oferta digital enfocada en delivery, con miras a una futura expansión física.
La estrategia regional ha priorizado la profundización del modelo en Colombia como laboratorio de aprendizaje, con el fin de replicar un formato optimizado y validado en otros mercados latinoamericanos.
Actualmente, Laika genera más de 600 empleos directos en Colombia y Chile, principalmente en áreas de retail, operaciones y logística. La compañía proyecta cerrar 2026 con más de 1.000 empleos directos en la región.
Cabe recordar que en 2025, Laika fue reconocida como una de las 10 marcas más valiosas de Colombia, según un estudio realizado por Mitte en colaboración con BrandValorum.