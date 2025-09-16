Compensar lanza Feria de Vivienda con descuentos y subsidios: así puede acceder

Alcanzar el sueño de tener vivienda propia continúa siendo una de las principales metas de los hogares colombianos. Esto teniendo en cuenta que entre enero y mayo de este año las ventas de vivienda nueva aumentaron 47,5 % frente al mismo periodo de 2024, según un reporte de Ciencuadras, consolidándose como uno de los sectores con mayor dinamismo económico.
Además, la demanda de casas pasó del 12,6 % al 21,8 %, especialmente por parte de compradores jóvenes. En particular, la Vivienda de Interés Social (VIS) registró un crecimiento del 71,9 % en unidades vendidas y el segmento No VIS aumentó 20 %. Este repunte se ha generado gracias a diferentes medidas, como subsidios, créditos con condiciones especiales para diferentes poblaciones y la reducción en las tasas de interés de los créditos hipotecarios.
Feria de Vivienda de Compensar
Bajo este contexto, y con el propósito de seguir facilitando el acceso a la vivienda, Compensar llevará a cabo la segunda edición del año de su “Feria de Vivienda 2025”, el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, en la Plaza de Eventos de Compensar (Av. 68), de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. en jornada continua.
El encuentro ofrecerá en un solo lugar las mejores oportunidades del mercado inmobiliario, con opciones adaptadas a las necesidades de miles de familias, que incluyen alternativas de ahorro, crédito y subsidios. Además, como es usual, el domingo realizará el Madrugón de la Feria de Vivienda, de 8:00 a. m. a 9:00 a. m., un espacio exclusivo para separar inmuebles con promociones y descuentos especiales.
“Con mucho entusiasmo invitamos a la ciudadanía a participar en esta nueva edición, en la que podrán conocer más de 60 proyectos de vivienda de más de 15 constructoras aliadas y de la Caja. Este año ya hemos acompañado a las familias en la compra de 1.508 unidades de vivienda de los proyectos de Compensar, pues tenemos el firme compromiso de facilitar el acceso a este sueño. Por eso, queremos estar a su lado en este camino, ofreciendo beneficios concretos y la seguridad de contar con aliados que hacen de este propósito una realidad posible”, aseguró Adriana Bustos, Coordinadora de Vivienda de Compensar.
El evento también incluirá un ciclo de charlas y talleres sobre temas clave para los interesados en adquirir vivienda, entre ellas: “ABC del Subsidio de Vivienda”, con especialistas de Compensar; “Mitos y verdades de la vida crediticia”, de DataCrédito; “Convivencia inteligente: claves para entender la Propiedad Horizontal”, de Desarrollo Social; “Y la casa pa’ cuándo”, con la conferencista Mabel Quintero; así como “Beneficios y diferenciales del Fondo Nacional”, del Fondo Nacional del Ahorro; “Conoce los subsidios de la Secretaría que te acercan a tu vivienda”, de la Secretaría del Hábitat; y “Pasos para comprar vivienda desde el exterior”, con Quick House.
Finalmente, quienes deseen conocer más información sobre este espacio, pueden hacerlo a través de este enlace.