Colombianos aumentaron con fuerza su intención por comprar casa y carro

La más reciente encuesta de opinión del consumidor, que elabora Fedesarrollo, muestra cuál es la intención que tienen los colombianos por comprar casa y carro dadas las nuevas condiciones del mercado nacional y las expectativas de la economía en los próximos meses.
Se lee en el documento que la disposición a comprar vivienda aumentó en 10,5 puntos porcentuales en octubre de 2025 frente al mes anterior, y cayó en 10,7 puntos porcentuales con respecto a octubre de 2024.
Mientras que, al analizar por ciudades, se observa que la disposición a comprar casa disminuyó en tres de las cinco ciudades analizadas, relativo a septiembre de 2025.
“En octubre de 2025, el índice de disposición a comprar vivienda aumentó en 10,5 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, pasando de -32,2 % a -21,7 %”, se lee en el documento.
Adicionalmente, se observó una caída en las ciudades de Medellín (-18,1 puntos porcentuales), Bucaramanga (-5,2 puntos porcentuales) y Barranquilla (-2,6 puntos porcentuales). Por su parte, se registró un aumento en Cali (41,1 puntos porcentuales) y en Bogotá (14,9 puntos porcentuales).
Más expectativas por comprar casa y carro en Colombia
En comparación con el mes anterior, la disposición a comprar casa en Colombia disminuyó en uno de los tres niveles socioeconómicos que hay en el país.
“Al analizar por nivel socioeconómico, se observa que en octubre de 2025 la disposición a comprar vivienda registró un aumento en el nivel socioeconómico medio de 14,3 puntos porcentuales y de 10,4 puntos porcentuales en el bajo. Por el contrario, el nivel socioeconómico alto registró una caída de -16,4 puntos porcentuales respecto a septiembre de 2025”, dice el informe.
Además de la disposición a comprar carro, en octubre de 2025, la disposición a comprar vehículo registró un balance de – 34,1 %, lo que representa un aumento de 10,9 puntos porcentuales respecto al mes anterior (-45,0 %). Frente a octubre de 2024 (-48,5 %), se observa que la disposición a comprar vehículo incrementó en 14,4 puntos porcentuales.