Comprar por Temu y Shein en Colombia saldrá bastante más caro con propuesta del gobierno De la Espriella en ley rescate

La ley de rescate del gobierno De la Espriella propone derogar una serie de medidas tributarias que favorecen algunas compras de bajo monto en ciertas aplicaciones. Por ello, si se aprueba el proyecto de ley, comprar por Temu y Shein en Colombia saldrá bastante más caro.
La propuesta surge porque el crecimiento del comercio electrónico internacional ha modificado las condiciones en las que opera la exclusión del IVA aplicable a las importaciones de bajo valor (de minimis). En Colombia, el numeral j del artículo 428 del Estatuto Tributario establece esta exclusión para bienes de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida cuyo valor no exceda los US$200.
“Este tratamiento fue incorporado mediante la Ley 1607 de 2012, cuando los envíos de bajo valor representaban una participación menor dentro del comercio internacional y los costos administrativos asociados con su gravamen podían superar los beneficios del recaudo. La expansión del comercio minorista digital ha reducido la relevancia de esta consideración, al incrementar significativamente el volumen de este tipo de operaciones”, dice el documento.
La incorporación de medidas para equilibrar las condiciones de competencia con los comerciantes locales tendrá implicaciones para el bolsillo de los usuarios: comprar por Temu y Shein en Colombia saldrá bastante más caro.
Datos entregados por el Gobierno muestran que, según la Dirección de Gestión de Aduanas de la DIAN, el número de envíos al país pasó de 42,0 millones en 2024 a 77,5 millones en 2025, lo que representa un incremento del 84,4 %.
¿Por qué comprar por Temu y Shein en Colombia saldrá bastante más caro?
“En 2025, aproximadamente 77,0 millones de envíos, equivalentes al 99,4 % del total, registraron un valor declarado igual o inferior a US$200. Aunque el cumplimiento del umbral de valor no significa que todos esos envíos hayan estado excluidos del IVA, las cifras muestran que las operaciones de bajo valor constituyen hoy la gran mayoría de las importaciones realizadas por estas modalidades. En consecuencia, el efecto agregado de la exclusión sobre el recaudo y las condiciones de competencia exige una nueva valoración”.
El proyecto de ley de rescate añade que la aplicación de este tratamiento genera actualmente diferencias entre los bienes adquiridos a proveedores nacionales, sujetos al IVA, y aquellos comprados directamente a proveedores del exterior que pueden ingresar bajo este tratamiento preferencial.
“Esta situación afecta la neutralidad y equidad horizontal del impuesto, al establecer cargas tributarias distintas para bienes que pueden competir en un mismo mercado. La problemática ha sido reconocida en el marco internacional de la tributación de la economía digital, particularmente en los trabajos de la OCDE sobre los desafíos asociados al comercio electrónico y la recaudación del IVA. La sujeción de las importaciones al IVA, conforme a las reglas generales y a los tratamientos propios de cada bien, responde al principio de imposición en el lugar de destino y evita que el canal de comercialización determine una ventaja tributaria”.
En este escenario, comprar por Temu y Shein en Colombia saldrá bastante más caro pues se propone derogar el numeral j del artículo 428 del Estatuto Tributario y eliminar la exclusión del IVA para las importaciones de bajo valor.
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“La medida permitiría reducir las distorsiones entre proveedores nacionales y extranjeros y fortalecer el recaudo asociado al consumo de bienes comercializados a través de plataformas internacionales. Según las estimaciones de la DIAN, el cambio generaría un recaudo adicional aproximado de $1,7 billones en 2027 y alcanzando $2 billones anuales en promedio”, se lee en el proyecto.