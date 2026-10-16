Con la tasa de interés en 12,25%, los CDT ganan relevancia como una alternativa para rentabilizar los ahorros

Este es un contenido de la alianza editorial entre Mibanco Colombia y Valora Analitik para los emprendedores que se arriesgan a tomar decisiones
Ahorrar es uno de los primeros pasos para organizar las finanzas personales. Cuando esos recursos no se necesitan en el corto plazo, también vale la pena conocer las alternativas disponibles para administrarlos. Entre ellas están los Certificados de Depósito a Término (CDT), una opción que permite obtener una rentabilidad durante un periodo determinado, bajo condiciones acordadas desde el inicio.
El contexto también resulta relevante para quienes evalúan este tipo de alternativas. La tasa de interés de política monetaria del Banco de la República se ubica en 12,25 % desde julio de 2026, después de acumular un incremento de 275 puntos básicos durante el primer semestre del año. En este escenario, las condiciones de rentabilidad ofrecidas por los productos de ahorro e inversión cobran especial relevancia para quienes cuentan con recursos que no necesitan utilizar en el corto plazo.
¿Qué es un CDT y cómo funciona?
Un Certificado de Depósito a Término es un instrumento de inversión mediante el cual una persona entrega una cantidad de dinero a una entidad financiera durante un plazo determinado y recibe una rentabilidad bajo las condiciones acordadas.
Los plazos dependen de cada entidad y producto. Una característica importante es que el dinero permanece invertido hasta la fecha de vencimiento acordada. La Superintendencia Financiera señala que, por su naturaleza, los CDT no pueden ser retirados antes de su vencimiento bajo las condiciones ordinarias del producto[2].
Las tasas de los CDT varían según la entidad y el plazo. El Banco de la República publica información sobre estas tasas, lo que permite tener una referencia del mercado y comparar las condiciones disponibles.
En este escenario, los CDT permiten fijar desde el inicio una rentabilidad durante el plazo seleccionado, lo que puede resultar atractivo para quienes buscan poner a trabajar recursos que no necesitan en el corto plazo y aprovechar las condiciones de mercado disponibles al momento de constituir la inversión. También conviene comparar la rentabilidad ofrecida con el comportamiento de la inflación, para tener una mejor referencia sobre el rendimiento real que puede generar el ahorro.
Antes de abrir un CDT, ¿qué conviene revisar?
El primer aspecto es el monto que se quiere destinar. Lo recomendable es utilizar recursos que puedan mantenerse invertidos durante todo el periodo elegido, teniendo en cuenta que no se trata de un producto pensado para atender necesidades inmediatas.
En ese sentido, el tiempo durante el cual se mantendrá la inversión también es importante. Los CDT pueden ofrecer diferentes periodos, por lo que conviene elegir uno que coincida con el momento en que se espera volver a disponer del dinero. También es importante revisar la tasa ofrecida y la forma en que se pagan los intereses para conocer las condiciones de la inversión desde el inicio.
Finalmente, comparar las alternativas disponibles permite identificar las diferencias entre cada producto. El monto mínimo de apertura, los canales habilitados y las condiciones para constituir el CDT son algunos de los aspectos que pueden tenerse en cuenta antes de elegir.
Nuevas formas de acceder a los CDT
Los CDT también pueden gestionarse a través de canales digitales, lo que permite realizar el proceso sin necesidad de desplazarse a una oficina.
Un ejemplo es el CDT Digital de Mibanco, entidad especializada en microfinanzas que hace parte de Credicorp, uno de los principales grupos financieros de América Latina. El proceso puede realizarse de manera digital a través de Tyba y Trii, plataformas de inversión, así como mediante WhatsApp.
El producto está dirigido a personas naturales mayores de edad y permite realizar aperturas desde $100.000 hasta $750 millones. Además, ofrece plazos de 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses, con una tasa fija y pago de intereses al vencimiento.
Del ahorro a una decisión financiera
Contar con recursos ahorrados también implica decidir qué hacer con ellos. Para quienes no necesitan disponer de una parte de ese dinero en el corto plazo, conocer alternativas como los CDT puede abrir nuevas posibilidades para organizar sus finanzas y buscar una rentabilidad sobre esos recursos.
La variedad de opciones disponibles, junto con la posibilidad de realizar estos procesos a través de diferentes canales, hace que conocer y comparar las condiciones de cada producto sea cada vez más sencillo. Quienes estén interesados en el CDT Digital de Mibanco pueden consultar las condiciones vigentes, características del producto y opciones de apertura en la página oficial de la entidad: https://www.mibanco.com.co/inversion-para-ti/cdt-digital