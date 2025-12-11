Con US$1 millón puede comprar «gold card» para ser residente en Estados Unidos: ¿Cómo funciona?

Estados Unidos lanzó oficialmente este miércoles el programa de la llamada “Tarjeta Dorada” (Trump Gold Card), una iniciativa migratoria que permitirá a extranjeros adinerados obtener residencia permanente legal en el país a cambio de una contribución económica de US$1 millón por persona. El anuncio fue realizado por el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca, acompañado por líderes empresariales y funcionarios de su administración.
El programa representa una transformación radical en la política migratoria estadounidense, pues ofrece una vía de acceso acelerado a la residencia permanente —similar a la llamada “Green Card” tradicional— a quienes puedan costear el desembolso económico establecido, y además contempla versiones para empresas y opciones premium.
Cómo funciona la “Tarjeta Dorada”
Según la información oficial, la Tarjeta Dorada está disponible para individuos que:
- Pague una tarifa de trámite de US$15.000 no reembolsables al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
- Pase una evaluación de antecedentes y requisitos de elegibilidad migratoria.
- Realice una contribución o “donación” de US$1 millón al gobierno de Estados Unidos tras la aprobación inicial.
Una vez cumplidos estos pasos, el solicitante puede recibir un visado que le confiere estatus de residente permanente legal —equivalente en muchos aspectos a la tradicional Green Card— con derecho a vivir y trabajar en todo el territorio estadounidense.
Además, el programa ofrece una modalidad para empresas que deseen patrocinar empleados extranjeros, fijada en US$2 millones por empleado, con beneficios adicionales de transferencia de ese beneficio a otros trabajadores con menos trámites.
Recomendado: FED estima que recorte de tasas ayude a estabilizar el empleo en EE. UU.; Anuncia nuevas compras de Tesoro
La página oficial del programa, trumpcard.gov, detalla estos requisitos y describe el proceso de solicitud, además de anunciar la existencia de una Tarjeta Platinum de nivel superior —valorada en aproximadamente 5 millones de dólares— que brindaría privilegios fiscales adicionales y estancias largas en el país sin obligaciones de impuestos sobre ingresos obtenidos en el extranjero.
Un cambio frente al sistema tradicional EB-5
La Tarjeta Dorada sustituye o complementa el antiguo programa de visa de inversionistas EB-5, que desde 1990 ha permitido a extranjeros obtener residencia permanente mediante inversiones productivas en empresas estadounidenses y la creación de empleos.
Bajo ese esquema, los inversores debían invertir al menos alrededor de US$1,05 millones (u US$800.000 en zonas rurales o de alto desempleo) y generar al menos 10 puestos de trabajo, como requisito central para la aprobación de la Green Card.
A diferencia del EB-5, la nueva Tarjeta Dorada no exige la creación directa de empleos ni inversión en empresas concretas, sino que se basa en una contribución directa a los fondos federales a modo de pago. Según la administración, esto simplifica el proceso y “atrae talento y capital” a la economía norteamericana.