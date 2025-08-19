Conciertos y eventos Estilo de vida

Estos son los conciertos y eventos que albergará el Coliseo Medplus en lo que queda del 2025

El venue albergará los shows de artistas de talla internacional y un importante evento empresarial.

Conciertos
ColiseoMedplus en Cota, Cundinamarca. Imagen: Facebook Coliseo Live.

El Coliseo MedPlus, ubicado a las afueras de Bogotá, reveló su programación para el segundo semestre de 2025, que incluye artistas de talla internacional y eventos empresariales y de entretenimiento.

En los próximos meses, en el escenario del Coliseo se presentarán David Guetta, Marc Anthony, Ryan Castro, Manuel Turizo y Christian Nodal, además, recibirá a Tony Robbins con Wake Up Conferences.

La programación también incluirá formatos como Stream Fighters, la batalla de boxeo entre creadores de contenido que es sensación en redes, y otras propuestas que combinan música, entretenimiento y experiencias.

La agenda del Coliseo MedPlus

Funk Tribu – 5 y 6 de septiembre

Christian Nodal – 20 de septiembre

Manuel Turizo – 27 de septiembre

Wake Up Conference 2025 – 3 y 4 de octubre

Wake Up Conferences
Wake Up Conferences. Foto: cortesía. Wake Up Conferences.

David Guetta – The Monolith Tour – 17 de octubre

Stream Fighters 4 – 18 de octubre

Ryan Castro – Gira Sendé – 31 de octubre

Marc Anthony – 13 de noviembre

“Estamos viendo un cambio claro en la manera en que las personas se relacionan con la cultura: el público ya no busca solo música o entretenimiento desde una mirada espectadora, sino también experiencias integrales que mezclen aprendizaje, emoción, innovación y conexión”, afirmó Carolina García, gerente comercial del Coliseo MedPlus.

Las entradas para todos los eventos están disponibles a través de la plataforma www.taquillalive.com, en donde se podrán ver los precios, ubicaciones y condiciones de cada espectáculo.

