Conductores tendrán nuevo beneficio para comprar el SOAT: Lo pueden adquirir en menos de 5 minutos

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es uno de los requisitos fundamentales para todos los propietarios de vehículos en Colombia. Su función principal es garantizar la atención médica inmediata de las víctimas en caso de un siniestro vial, lo que lo convierte en un instrumento indispensable para la protección de la vida y la seguridad en las vías del país.
El Código Nacional de Tránsito establece que este seguro debe renovarse cada año. El incumplimiento de esta obligación no solo acarrea multas que superan el millón de pesos, sino que también puede derivar en la inmovilización del vehículo. De acuerdo con cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en Colombia circulan actualmente más de 17 millones de automotores, todos con la obligación de contar con una póliza vigente de este tipo.
En este contexto, y con el propósito de facilitar el acceso a este seguro, la plataforma digital Mercado Libre anunció que los conductores ahora pueden adquirir el SOAT directamente a través de su sistema. La iniciativa busca simplificar el proceso de compra, ofrecer más garantías de seguridad y ampliar las alternativas disponibles para los ciudadanos que deben cumplir con esta exigencia legal.
¿Cómo adquirir el SOAT en Mercado Libre?
El procedimiento de adquisición en Mercado Libre se realiza de manera completamente digital, sin necesidad de intermediarios y con el respaldo de Mercado Pago, la herramienta financiera de la compañía. La integración incluye protocolos antifraude, monitoreo en tiempo real y mecanismos de seguridad avanzados, diseñados para proteger tanto la información personal de los usuarios como los recursos utilizados en las transacciones. La empresa enfatiza que la operación solo puede realizarse dentro de su portal oficial, lo que reduce significativamente los riesgos de fraude que suelen presentarse en canales no autorizados.
El proceso de compra del SOAT en Mercado Libre es ágil y está pensado para que los conductores lo completen en pocos pasos. En primer lugar, el usuario debe ingresar a la sección TuCarro de la plataforma y seleccionar la opción correspondiente al SOAT. Posteriormente, será redirigido a la página aliada Busqo, donde deberá diligenciar la información de la cédula y la placa del vehículo. Una vez verificados los datos, el pago se efectúa a través de Mercado Pago. Tras completar el procedimiento, la póliza se emite de forma inmediata con el respaldo de Seguros Mundial, aseguradora autorizada que respalda la validez del documento.