La conectividad aérea nacional en Colombia inició 2026 con un crecimiento de 45,4 % en enero, de acuerdo con cifras dadas a conocer por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). El resultado evidencia una mayor dinámica en el mercado doméstico, que sigue tomando fuerza en el arranque del año.
Según el reporte, el país pasó de 4.727 frecuencias directas semanales en enero de 2025 a 6.875 en el mismo mes de 2026. Para el gremio, este comportamiento da cuenta del fortalecimiento de la conectividad nacional y del papel que viene jugando el transporte aéreo en la movilización de viajeros dentro del territorio colombiano.
Anato explicó que, en el mercado doméstico, actualmente operan siete aerolíneas y se conectan 61 ciudades a través de 232 rutas. Este panorama muestra una red más amplia para los viajeros y también una mayor oferta para los diferentes destinos del país, tanto turísticos como corporativos.
En cuanto al mercado internacional, el gremio señaló que en enero de 2026 se registraron más de 1.500 frecuencias directas semanales, lo que significó una disminución de 0,5 % frente al mismo mes del año anterior. Aunque la variación fue marginal, el dato muestra un comportamiento más estable en este segmento frente al crecimiento que viene mostrando la operación nacional.
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Pese a esta leve caída, la conectividad aérea internacional del país se mantiene con una oferta importante. De acuerdo con Anato, Colombia cuenta con 116 rutas internacionales hacia 30 países y más de 296.000 sillas semanales disponibles. En enero, el mayor movimiento estuvo del lado de los vuelos nacionales, mientras la operación internacional se mantuvo estable.