La confianza del consumidor en Estados Unidos (EE. UU.) cayó por segundo mes consecutivo en septiembre, como lo informó este viernes la encuesta de la Universidad de Michigan.
El Índice de Sentimiento del Consumidor de la entidad cayó a 55,4 este mes, su nivel más bajo desde mayo, desde un 58,2 de agosto, entre otras, porque las personas vieron crecientes riesgos para las condiciones comerciales, el mercado laboral y la inflación.
El dato se alejó de las estimaciones de economistas consultados por medios como Reuters, que preveían 58,0, prácticamente sin cambios respecto al mes anterior.
“Los consumidores siguen notando múltiples vulnerabilidades en la economía, con crecientes riesgos para las condiciones comerciales, los mercados laborales y la inflación”, dijo Joanne Hsu, la directora de la encuesta en un comunicado.
Los consumidores están percibiendo riesgos para sus bolsillos, tanto las finanzas personales actuales como las previstas se aliviaron alrededor de 8 % para septiembre.
“La política comercial sigue siendo muy relevante para los consumidores, y alrededor del 60 % de ellos realizó comentarios espontáneos sobre los aranceles durante las entrevistas, lo que prácticamente no ha cambiado con respecto al mes pasado”, apunta el informe.
Pesimismo entre los consumidores
Reuters apuntó que, en general, los hogares se han mostrado pesimistas respecto de la economía durante el año 2025 debido a la preocupación de que las agresivas medidas arancelarias del presidente, Donald Trump, provoquen un aumento de los precios de los bienes y reducirán su poder adquisitivo.
Y es que si bien el indicador de la encuesta sobre las expectativas de inflación de los consumidores para el próximo año se mantuvo sin cambios en el 4,8 % este mes, las expectativas de inflación para los próximos cinco sí crecieron de 3,5 % del mes pasado a 3,9 % en este reporte.