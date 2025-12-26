Congreso cita ministros del Gobierno Petro para explicar la emergencia económica y la venta de TES a Pimco

El Congreso de la República citó a todos los ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro a un debate de control político para que expliquen las razones detrás de la declaratoria del Estado de Emergencia, así como la venta directa de $23 billones en títulos de tesorería (TES) a un único comprador extranjero, Pimco.
La citación se realizará ante la plenaria del Senado, incluso en periodo de receso legislativo. El debate busca evaluar si el Gobierno cumplió con los requisitos de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos para acudir a esta figura constitucional.
Una emergencia bajo escrutinio político y jurídico
Según la justificación presentada por los congresistas citantes, la declaratoria de emergencia económica es una medida extraordinaria y restrictiva del orden institucional, que permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley y adoptar decisiones con impacto directo sobre la política fiscal, la economía y los derechos ciudadanos. Por ello, consideran indispensable un control político que complemente la revisión automática que hará la Corte Constitucional.
En el cuestionario que deberán responder los ministros, el Senado pide explicaciones detalladas sobre cuáles hechos concretos y verificables configuran una “grave perturbación” del orden económico y social, por qué las herramientas ordinarias del Ejecutivo resultaron insuficientes y qué elementos técnicos sustentan la gravedad e inminencia de la situación alegada por el Gobierno.
También se cuestiona si los problemas expuestos en el decreto son realmente sobrevinientes e imprevisibles, o si corresponden a fenómenos estructurales conocidos, como las dificultades fiscales, la ejecución presupuestal o el deterioro del orden público, que tradicionalmente se han abordado mediante mecanismos ordinarios.
Impacto fiscal, recaudo y gasto público
Otro eje central del debate será el impacto fiscal de los decretos que se expidan al amparo de la emergencia. El Congreso pidió al Gobierno explicar cómo se garantizará la sostenibilidad fiscal, qué efectos se prevén sobre el déficit, la deuda pública y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y si se realizaron evaluaciones sobre quiénes asumirán los costos de las medidas.
De igual forma, los ministros deberán responder por qué el Ejecutivo optó por una emergencia económica para incrementar el recaudo, en lugar de priorizar un recorte del gasto de funcionamiento, y cómo se explica la coexistencia de bajas ejecuciones presupuestales con la necesidad de acudir a mecanismos excepcionales.
La venta de TES por $23 billones, en el centro del debate
La citación incluye un capítulo específico sobre la venta directa de TES por $23 billones, realizada el 19 de diciembre de 2025 en un lapso de apenas 34 minutos y con la participación de un solo comprador extranjero. Los senadores cuestionan la transparencia, planeación y conveniencia de una operación de esa magnitud y concentración.
El Ministerio de Hacienda deberá explicar por qué se recurrió a este mecanismo, qué alternativas de financiamiento se analizaron, cuál fue el impacto en la deuda pública, las tasas de interés y la percepción de riesgo país, y si esta operación guarda coherencia con la declaratoria de emergencia económica.
