Construcción del Metro de Bogotá tuvo un importante avance durante octubre: así va el megaproyecto

De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, la construcción del Metro de Bogotá completó un avance del 67,17 % durante octubre. Cabe mencionar que ya llegaron a la capital los tres primeros trenes, de los 30 que hacen parte de este proyecto. Con ello, cada vez más se acerca la operación comercial de la Línea 1 del Metro.
El avance de las obras y del trabajo en cada frente o tramo de este megaproyecto que se entiende desde Bosa a la calle 72 con avenida Caracas con 23,9 kilómetros.
«La Línea 1 del Metro de Bogotá llegó a un avance de 67,17 % al 31 de octubre. Eso significa que la llevamos tres meses seguidos avanzando más de 2 % en cada mes», dijo Galán.
La construcción de viaducto y las 16 estaciones son visibles en la avenida Villavicencio, avenida Primero de Mayo, avenida NQS, calle Octava Sur, calle Primera y avenida Caracas.
«Y significa también que superamos ya las dos terceras partes del proyecto. Ya llegaron tres trenes a Bogotá. El Metro de Bogotá sigue avanzando», aseguró el alcalde.
Con ello, la Línea 1 del Metro de Bogotá cada vez es más visible para los habitantes de las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.
Otros avances e hitos de la Línea 1 del Metro de Bogotá
- Además del arribo de los tres primeros, de los 30 trenes, la Línea 1 del Metro de Bogotá ha logrado avances en:
- Ya están en el Patio Taller de Bosa los cuatro vehículos multipropósito del sistema que realizaron un viaje por mar de más de 15.000 kilómetros desde China, y de 1.000 kilómetros más desde el puerto de Cartagena.
- Está en operación el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas, una de las obras complementarias del proyecto.
- En la avenida Caracas y en la autopista Sur con avenida primero de Mayo en el sector del SENA, ya se comienzan a ver las imponentes estructuras de las estaciones de Metro y TransMilenio, que se integrarán al sistema a lo largo del trazado.
- Están en operación de las 8 gigantescas vigas lanzadoras.
- Ya son 8,5 kilómetros de viaducto construidos, de los 23,9 kilómetros de extensión total del proyecto, que están 14 metros de altura en promedio.
- En el Patio Taller de Bosa, el corazón del proyecto avanza la construcción de los edificios y talleres de mantenimiento, las subestaciones eléctricas, las plantas de tratamiento de aguas residuales y ya está lista la cochera de 25.000 metros cuadrados de área que albergará los 30 trenes del sistema, que estarán en Bogotá en octubre de 2026.