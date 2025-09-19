Contex busca certificación Edge con proyectos de vivienda sostenible: estas son las metas ambientales

En el marco de la Semana Mundial de la Construcción Sostenible (World Green Building Week), celebrada entre el 22 y el 26 de septiembre, la constructora Contex anuncia que 10 proyectos de los 18 de la compañía avanzan en el proceso para obtener la certificación Edge (Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias), un estándar internacional que promueve la eficiencia del consumo de agua, energía y materiales.
Y es que, de acuerdo con el informe “Estado de la Construcción Sostenible en Colombia”, el 88 % de los compradores afirma que un sello verde influye en su decisión de compra. En este caso, las viviendas en proceso de certificación suman 5.808 y más de 482.051 metros cuadrados construidos. El 90 % corresponde a Vivienda de Interés Social (VIS).
“Desde 2024 en Contex tomamos la decisión de que todos nuestros proyectos en inicio de desarrollo o lanzamiento serán certificados en Edge, porque entendemos que la sostenibilidad no es una propuesta de valor diferenciada, sino un imperativo a la hora de construir. Tal como lo declaramos en nuestra visión estratégica 2024-2030, donde la sostenibilidad es uno de los cinco ejes estratégicos trazados, dando prioridad a la construcción sostenible, la medición de nuestra huella de carbono y la búsqueda de procesos constructivos mucho más limpios y eficientes con el medio ambiente, respondiendo a nuestro compromiso como empresa BIC”, afirmó Juan Felipe Osorio Cardona, gerente general de Contex.
Entre los desarrollos de Contex se encuentran Jaggua, Cítrika, Belaví, Fragua, Mazzú, Kúo, Santana 11 Sur (Bogotá), todos proyectos VIS y Vayúh Casas, Vayúh Apartamentos y Aqua, proyectos No VIS.
Proceso de certificación Edge
Según informaron desde la compañía, el proceso de certificación Edge se realiza en dos etapas.
La primera es la fase de diseño, donde se valida que la propuesta arquitectónica incorpore soluciones que permitan alcanzar ahorros mínimos en agua, energía y eficiencia en materiales del proceso constructivo.
La segunda corresponde a la etapa de construcción, en la que se verifica que estas estrategias se implementen en obra, asegurando el cumplimiento de los porcentajes de eficiencia requeridos.
Además, cabe resaltar que la certificación Edge no solo representa un compromiso ambiental, también se traduce en valor tangible para los propietarios y el mercado inmobiliario.
De acuerdo con Green Cities, contar con este sello garantiza que una vivienda tenga un mejor precio de venta en un 15 %, logre alquilarse un 23 % más rápido y obtenga un canon de arrendamiento superior en un 8 %. Estos beneficios se suman al respaldo de eficiencia energética que diferencia las propiedades certificadas, consolidando la sostenibilidad como una inversión inteligente y estratégica.
Proyectos e impactos estimados
Jaggua, Cítrika, Belaví, Fragua, Mazzú, Vayúh Casas, Vayúh Apartamentos, Santana 11 Sur, Kúo y Aqua son diez proyectos que marcan la hoja de ruta con la sostenibilidad como eje central.
Las medidas adoptadas permiten proyectar una reducción del 20 % en el consumo de agua, equivalente a un total de 223.027 metros cúbicos ahorrados al año, una cifra comparable a llenar 89 piscinas olímpicas o garantizar el suministro para 1.162 hogares colombianos durante doce meses. Proyectos como Cítrika y Belaví lideran estas cifras, con ahorros estimados de 38.707 y 38.093 metros cúbicos respectivamente.
En materia energética, Contex prevé un ahorro anual cercano a los 3,4 millones de kWh, evitando la emisión de 1.394 toneladas de CO2, un impacto ambiental positivo equivalente a plantar más de 23.000 árboles.
Por otra parte, desarrollos como Mazzú y Fragua sobresalen con proyecciones de eficiencia de 600.000 kWh y 550.800 kWh respectivamente, gracias a tecnologías y materiales que optimizan el consumo sin comprometer el confort.
En cuanto a eficiencia en los materiales, el portafolio en certificación evitará la emisión de más de 20.909 toneladas de CO2, un avance clave para reducir la huella de carbono en uno de los sectores más intensivos en uso de recursos.