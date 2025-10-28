Contribuyentes deben hacer este importante reporte ante Hacienda en Bogotá: estas son las sanciones por no hacerlo

La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció que a partir de este lunes 27 de octubre empezaron los vencimientos para los contribuyentes obligados al reporte de información exógena establecidos en la Resolución DDI-01997 de 2025.
“El incumplimiento o la entrega extemporánea de información puede generar sanciones de acuerdo con la normativa vigente”, indica la entidad.
Fechas de entrega
Así las cosas, el cronograma se cumple según el último dígito del NIT o del documento de identificación.
|Ultimo dígito de identificación
|Fecha de entrega de la información
|0
|27 de octubre de 2025
|1
|28 de octubre de 2025
|2
|29 de octubre de 2025
|3
|30 de octubre de 2025
|4
|31 de octubre de 2025
|5
|4 de noviembre de 2025
|6
|5 de noviembre de 2025
|7
|6 de noviembre de 2025
|8
|7 de noviembre de 2025
|9
|10 de noviembre de 2025
¿Qué es la información exógena?
Es el conjunto de datos que las personas naturales y jurídicas deben reportar periódicamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y a la Dirección de Impuestos de Bogotá (DIB), según lo establecido en la normatividad vigente, acerca de las operaciones económicas definidas por la autoridad tributaria.
Entrega de datos a través de la plataforma de medios magnéticos
Desde el 1 de septiembre de 2025 está disponible la plataforma de medios magnéticos, único canal para reportar la información exógena. Este sistema facilita el cargue, la validación y el envío de la información requerida.
Los contribuyentes pueden preparar la información en una hoja de cálculo o en un archivo plano, procesarla en línea, enviarla en formato .STR y obtener de inmediato la certificación de su reporte.
Hasta la fecha, la Oficina de Cultura Tributaria ha capacitado a cerca de 10.000 contribuyentes, de manera virtual y presencial, en el uso de esta plataforma.
Recomendaciones para usuarios de la plataforma de medios magnéticos
Para la creación de nuevos usuarios, los interesados deben registrarse y verificar que cuentan con la versión actualizada del aplicativo de escritorio Storm-User 4.4.2. ingresando a través de este enlace.
Para el reporte de personas jurídicas, no se debe incluir el dígito de verificación del NIT.
El correo electrónico registrado en el RIT (Registro de Información Tributaria) no está vinculado a la plataforma de medios magnéticos. Para registrarse y presentar la información exógena, los usuarios pueden usar cualquier dirección de correo electrónico activa.
Si necesita enviar de nuevo la información (retransmisión), debe solicitar la autorización a través de los canales de atención de la entidad.
Feria Virtual de orientación
Entre el 29 y el 31 de octubre de 2025, Hacienda Bogotá realizará la Feria Virtual para el reporte de información exógena, un espacio diseñado para resolver dudas y orientar a los contribuyentes en el procedimiento de presentación del reporte.
Durante la feria podrán:
- Crear usuarios para acceder a la plataforma
- Actualizar datos y/o usuarios
- Recibir orientación sobre el cargue de la información
- Resolver dudas sobre la información a reportar y los campos a diligenciar
El acceso al evento estará disponible a través de este enlace durante las fechas programadas. La jornada se desarrollará en horario continuo de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.
Finalmente, es importante recordar que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.