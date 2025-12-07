El comercio de fin de año tendrá un nuevo actor en Bogotá. Se trata de D-Ganga, un evento que realizará su primera edición entre el 12 y el 16 de diciembre en el Centro de Eventos Mundo Aventura. La feria surge en un momento en el que el comercio minorista busca alternativas para estimular la demanda, mejorar la rotación de inventarios y acercarse a los consumidores con formatos más accesibles.
La propuesta, desarrollada por Corferias en conjunto con Bazar de Marcas Super Outlet, reunirá más de 70 marcas de diferentes categorías, entre moda, belleza, artículos para el hogar y tecnología. Con un área de más de 4.000 metros cuadrados, la iniciativa apunta a consolidarse como un espacio complementario dentro del calendario ferial de la capital.
Un nuevo formato ferial en un sector que se reinventa
Para los organizadores, la feria permite probar un modelo que combina alta afluencia de público, ofertas temporales y concentración de marcas en un solo lugar.
Según explicó Adriana Granados Pérez, jefe de proyecto, “el evento se concibe como un espacio que facilita la experiencia de compra para las familias y permite a las marcas participar en un formato que promueve la venta inmediata y la reducción de inventarios.
Para los residentes del suroccidente de Bogotá, la ubicación del evento representa una opción adicional dentro de un sector que ya concentra una fuerte actividad comercial, al ofrecer un espacio ferial cercano que facilita las compras de temporada sin necesidad de trasladarse a otros puntos de la ciudad en fechas de alta demanda.
Un evento que busca consolidarse en el cierre anual del comercio
Además de moda, categoría que suele liderar la intención de compra en diciembre, D-Ganga integrará ofertas en implementos deportivos, electrodomésticos, joyería, productos de cocina y otros segmentos que han ganado relevancia en la temporada.
Aunque es una primera edición, el evento podría convertirse en un laboratorio para medir la respuesta del consumidor en ferias de descuento de corto periodo y evaluar si este tipo de formatos pueden complementar el portafolio de eventos de Corferias en momentos donde el comercio busca mecanismos más flexibles para estimular ventas.
De consolidarse, D-Ganga se sumaría a la tendencia de ferias sectoriales y multimarcas que han ganado espacio en la región como alternativas para enfrentar la alta competencia del e-commerce y la necesidad de generar experiencias presenciales más diferenciadas.