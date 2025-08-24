Corona lanza estrategia omnicanal para los procesos de remodelación en Colombia

La forma en que los colombianos remodelan sus hogares está cambiando, y Corona se ha posicionado como protagonista de esta transformación al implementar una estrategia omnicanal que integra asesoría experta, diseño personalizado y soluciones digitales.
Según cifras de América Retail, el comercio electrónico ya representa el 20 % de las ventas minoristas en América Latina, con consumidores que esperan procesos ágiles, personalizados y sin fricción.
A su vez, estudios de Radar revelan que las marcas líderes de la región están destinando cada vez más inversión en plataformas híbridas que combinan canales digitales y físicos, no solo para vender, sino para generar vínculos de confianza con los usuarios.
Recomendado: Organización Corona anunció la venta de su participación en Falabella
En este contexto, Corona se consolida como referente en remodelación a través de un ecosistema integral que acompaña al cliente en todo el proceso.
En lo corrido del año, la compañía ha registrado más de 29.000 simulaciones de ambientes, una muestra del creciente uso de herramientas digitales para la toma de decisiones.
Innovación y experiencia integrada
Entre las iniciativas implementadas por la compañía destacan herramientas que mejoran la experiencia de compra y aumentan la autonomía del consumidor.
Entre ellas se encuentran el Simulador de Ambientes, que permite visualizar cómo lucirán pisos, paredes y sanitarios antes de la compra; las pantallas In-Store en los Centros Corona, que facilitan acceso en tiempo real al catálogo de productos; y los códigos QR en los puntos de venta, que entregan información técnica inmediata.
La compañía también ha lanzado soluciones como la WebApp de Repuestos Corona Grival, que utiliza inteligencia artificial para identificar y vender en línea repuestos de manera rápida, así como Gabriel IA, un asistente diseñado para los asesores, que acelera las respuestas a dudas técnicas sobre productos de baños.
“El modelo omnicanal de Corona nos permite estar donde el cliente nos necesita: en la pantalla, en la tienda y en su hogar. Ya no se trata solo de vender productos, sino de ofrecer soluciones completas que transforman espacios con asesoría, eficiencia y confianza”, aseguró Maria Paula Moreno, gerente general de Almacenes Corona.
La compañía complementa su propuesta con servicios como Instalafácil, recolección de escombros, mantenimiento, limpieza especializada y una red de tiendas en ciudades como Bogotá, Medellín, Montería y Cali, conectadas con canales digitales y opciones de entrega exprés.