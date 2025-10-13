El terminal marítimo de Coveñas concentra entre el 90 % y el 95 % del crudo que Colombia exporta cada año. Desde este punto del Golfo de Morrosquillo se despachan los buques que conectan al país con los principales mercados internacionales, en una operación que exige precisión logística y coordinación.
“Esto tiene que funcionar como un reloj perfecto. Si en algún momento fallamos y no sacamos un buque a tiempo, podríamos congestionar todo el sistema de transporte e incluso los campos de producción”, explicó Alexander Cadena, presidente de Cenit, en entrevista con Valora Analitik.
El complejo está conformado por tres estaciones, que operan con monoboyas tipo TLU para exportación e importación de crudo. Cada unidad permite la transferencia de hidrocarburos entre el buque y el sistema submarino de líneas, bajo monitoreo y control.
La logística en Coveñas se programa con dos meses de anticipación
Cada embarque que parte de Coveñas se programa con dos meses de anticipación, tiempo en el que se definen los volúmenes de crudo, las fechas de llegada de los buques y los tiempos de cargue.
“El volumen que estamos sacando hoy fue programado hace dos meses. Desde ahí se hace el balance de cuánto crudo tendrá cada productor, cuándo lo entregará y cómo se asignan las ventanas de cargue”.
Este esquema evita cuellos de botella y asegura la continuidad de la cadena exportadora. “Una vez se asigna una ventana, esta es mandatoria. Si un buque no llega, puede afectar todo el flujo. Por eso los productores coordinan entre ellos para mantener la regularidad del sistema”.
El terminal de Coveñas tiene más de 35 años en funcionamiento y ha evolucionado junto con el sector petrolero colombiano. El paso de crudos livianos a pesados llevó a adaptar la infraestructura y recibir embarcaciones de mayor tamaño, lo que redujo costos de transporte y amplió los destinos de exportación.
De acuerdo con información técnica del terminal, Coveñas cuenta con una capacidad total de almacenamiento en tierra cercana a 9,26 millones de barriles, distribuidos entre las estaciones de Cenit, ODC y Ocensa. Esta infraestructura permite mantener la estabilidad del sistema de transporte y atender operaciones simultáneas de exportación e importación.
Alexander Cadena destacó que la competitividad del puerto depende del cumplimiento de normas y estándares internacionales. “Si las condiciones no son las adecuadas, algunos buques podrían dejar de venir. Tenemos que garantizar que la logística sea segura y confiable. Si un buque llega de noche, se atiende de noche. Debemos ser flexibles dentro del marco de las normas y la seguridad”.
Además de las exportaciones, el terminal mantiene bombeo continuo hacia la Refinería de Cartagena, lo que implica una labor 24 horas al día, siete días a la semana. “Aquí no hay pausas. La continuidad es clave para que la cadena funcione sin interrupciones”.
Según datos de Cenit, en 2024, el Terminal Marítimo de Coveñas atendió 213 buques. La mayoría correspondió a la monoboya TLU1, con 117 embarcaciones, seguida de la TLU2, operada por Ocensa, con 90 buques, y la TLU3, con seis atenciones durante el año.
En seguridad y medio ambiente, Coveñas ha incorporado nuevas tecnologías. “En la TLU 2 instalamos cámaras que detectan si hay hidrocarburos en el agua. Nuestra meta es llevar ese sistema a los demás puntos del terminal”.
También mencionó la red de monitoreo meteorológico que opera en el Golfo de Morrosquillo. “Cuando cambian las condiciones del clima, podemos suspender las operaciones y prepararnos. Analizamos los incidentes que han ocurrido en otros países para ajustar nuestras prácticas”.
Destacado: El plan de Ecopetrol para desarrollar una terminal de regasificación en Coveñas: ¿qué se espera?
El presidente de Cenit subrayó que uno de los retos actuales es mejorar la eficiencia logística y aprovechar la capacidad disponible de transporte. “Hoy tenemos una infraestructura robusta, con cerca de 200.000 barriles de capacidad libre en algunos tramos. La idea es usarla mejor para optimizar la energía y los recursos. Tenemos que mantener la eficiencia y la confiabilidad del sistema. Ese es nuestro foco operativo”, concluyó.