Crecimiento de la producción petrolera en el continente americano disminuyó el impacto por el cierre del estrecho de Ormuz

Datos de la calificadora Standard & Poor’s (S&P) señalaron que el aumento de la producción de petróleo en América mitigó el impacto en la industria energética por el cierre del estrecho de Ormuz. Debe recordarse que este es un punto neurálgico para la industria petrolera, ubicado a la salida del Golfo Pérsico, al sur de Irán, por el cual transita entre 20 % y 25 % del crudo del mundo. Esta ruta fue bloqueada en medio del conflicto entre EE. UU. e Irán.
Sin embargo, este impacto parece haberse mitigado por el incremento en la producción del continente. Según expertos, el escenario habría sido diferente si un cierre similar se hubiese producido hace 15 años. También debe mencionarse que EE. UU. fue el mayor productor de petróleo y gas en 2025, con un aumento de 4 % ese año, según señaló Nick Wayth, director de Energy Institute, organización con sede en el Reino Unido, durante un debate sobre el Informe Estadístico de la Energía Mundial de 2026.
Según el experto, gracias a ello este cierre no ha tenido consecuencias de mayor impacto para la población estadounidense. Sin embargo, esto no ha impedido que la guerra sea impopular entre la población, como han señalado varios medios, ni que el Pentágono y el Gobierno de ese país revelaran que los costos del conflicto superan US$37.500 millones, con un saldo, hasta la fecha, de 18 militares estadounidenses fallecidos.
Aun así, Wayth señaló que, con base en este contexto, el cierre del estrecho de Ormuz no ha tenido consecuencias catastróficas, aunque sí ha provocado un aumento en los precios de la gasolina en EE. UU. Adicionalmente, explicó que hace cinco años la producción petrolera en América era casi igual a la de Oriente Medio, mientras que ahora el continente produce cerca de 20 % más petróleo que esa región.
“Es evidente que EE. UU. ha sido el principal impulsor de esto, pero no se trata solo de ese país. Brasil y Guyana también han contribuido”, manifestó el experto a S&P.
Por su parte, Joseph Majkut, director del programa de seguridad energética y cambio climático del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, afirmó en el seminario citado por la calificadora que, una vez se supere esta coyuntura, es posible que la producción petrolera no disminuya en los próximos años, sino que mantenga una demanda constante. Según explicó, esto no obedecería a una mayor necesidad de consumo, sino a la intención de mantener nuevas reservas.
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Incluso se mencionó que el cierre del Ormuz podría acelerar la electrificación en India, ya que ese país importa 85 % del petróleo que consume. De esta manera, frente a la disyuntiva entre importar más crudo o aumentar la producción, una alternativa también sería avanzar de manera masiva en la electrificación.
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