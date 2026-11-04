Crecimiento del comercio mundial de aguacate Hass abre oportunidades a Colombia como productor: factores para tener en cuenta

Eric Imbert, investigador científico del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (Cirad), contó que el comercio mundial del aguacate ha duplicado su tamaño en los últimos 10 años, con un crecimiento promedio anual del 7 %.
Lo anterior, refleja una etapa de crecimiento con oportunidades para países productores como Colombia, aunque, también hay que tener en cuenta el aumento de la oferta internacional, la cual traerá mayores exigencias en materia de calidad, competitividad y sostenibilidad.
Durante su presentación en Territorio Aguacate 2026, organizado por Corpohass y Agrilink, y que se lleva a cabo en Plaza Mayor, Medellín, hasta el 5 de noviembre, el investigador destacó el tercer lugar de Colombia en exportaciones mundiales.
Recibe nuestro boletín en tu correo
“Hay actores de Sudamérica como Colombia que ahora está en tercera posición, y hay que ver que la dinámica de Colombia ha sido totalmente excepcional en tan poco tiempo”.
Pero advirtió que deberá prepararse para un escenario de mayor competencia, pues según sus proyecciones, la producción mundial podría sumar cerca de un millón de toneladas adicionales en los próximos cinco años, un crecimiento que podría superar el ritmo de expansión de la demanda y generar presiones sobre los precios.
En ese contexto, Europa será uno de los mercados donde se sentirá con mayor fuerza el aumento de la oferta, debido a que cuenta con proveedores de diferentes regiones y una estructura de abastecimiento más abierta que la de Estados Unidos.
Destacado: Experto comparte claves para potenciar la agroindustria del aguacate Hass colombiano: Norteamérica como mercado estratégico
Lo que evalúan los compradores y el reto para Colombia
Imbert explicó que los compradores internacionales no solo evalúan el precio, sino también aspectos como la materia seca, la frescura, la homogeneidad, el calibre y la apariencia del aguacate. A esto se suman las exigencias de sostenibilidad, el balance de emisiones de CO2, el uso del agua y las certificaciones sociales.
Para Colombia, el reto será diferenciarse mediante una fruta de mayor calidad, fortalecer sus certificaciones y cumplir los programas de abastecimiento acordados con los compradores.
El investigador también resaltó que el país ha mejorado su imagen en Europa. Como muestra de ello, señaló que la diferencia de precios entre el aguacate colombiano y el de otros países proveedores se ha reducido a la mitad en los últimos dos años.
Finalmente, a su juicio, Colombia tiene oportunidades para seguir creciendo, pero deberá respaldar su expansión con calidad, confianza y una oferta consistente.