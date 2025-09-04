Creditop levanta US$3,7 millones para expandir servicio de pagos a cuotas sin tarjeta de crédito en Latinoamérica

Latinoamérica ha avanzado en la modernización de sus sistemas de pago, impulsada por una mayor conectividad digital y el desarrollo de nuevas tecnologías financieras.
Sin embargo, el 80 % de las personas en la región aún no tiene acceso a una tarjeta de crédito, lo que limita su inclusión en el sistema financiero formal y evidencia una brecha estructural en el acceso al crédito.
Ante esta realidad, los comercios han optado por ofrecer múltiples opciones de financiamiento en el punto de venta, tanto en tiendas físicas como online. No obstante, esto resulta poco eficiente: deben cerrar alianzas con cada entidad, integrarlas tecnológicamente y validar al cliente en cada una, afectando su score y generando fricción. Aun así, la tendencia crece en el retail latinoamericano, ya que ofrecer pagos a cuotas sin tarjeta puede aumentar las ventas hasta en un 60 %.
Con el objetivo de cerrar esa brecha, Creditop, una fintech especializada en facilitar el acceso a financiamiento en el momento de la compra, anunció una ronda de inversión por US$3,7 millones liderada por Collide Capital fondo basado en NYC y SF. Adicionalmente, participaron fondos como Clocktower, Alaya Capital, Amador Holdings, Newtopia y Driven VC.
Su tecnología le permite a cualquier comercio ofrecer a sus clientes múltiples opciones de pago a cuotas, integrando entidades como bancos, cooperativas y fintechs. También, brinda la posibilidad de crear y administrar su propia línea de crédito, como ya lo hacen los grandes retailers, sin necesidad de convertirse en entidad financiera.
“Ayudamos a que cualquier comercio, sin importar su tamaño, pueda ofrecerles a sus clientes financiar sus compras, pagando a cuotas sin necesidad de una tarjeta de crédito. Lo hacemos posible conectándolos con aliados financieros clave y brindándoles la tecnología necesaria para gestionar el riesgo de forma eficiente”, señaló Daniel Garzón, CEO y fundador de Creditop.
Crecimiento de Creditop
En 18 meses de operación, Creditop ha procesado alrededor de 300.000 transacciones en los principales comercios de Colombia y, para el cierre de este año, proyecta alcanzar 500.000 usuarios y $50.000 millones en desembolsos mensuales (alrededor de US$10 millones).
En cuanto a los planes de expansión, Creditop ha sostenido conversaciones con comercios y entidades en Centroamérica y Perú; sin embargo, su prioridad sigue siendo consolidar el modelo en Colombia.
Actualmente, Creditop está presente en miles de tiendas del país, la red de opciones de financiamiento ya está conectada en comercios como Alkosto, Ktronix, Amoblando Pullman, Sonría, Coéxito, Corona y Mediarte, entre otros. Entre sus aliados financieros destacan Bancolombia, Banco de Bogotá, Finandina, Credifamilia, Vanti y Compensar, junto con fintechs como Sistecrédito, Welli y Meddipay.