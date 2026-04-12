Cruz Verde no distribuirá más medicamentos para EPS Sanitas desde octubre de 2026

Droguerías Cruz Verde señaló que a partir del primero de octubre de 2026 no ofrecerá la entrega de medicamentos en convenios con EPS Sanitas. La organización indicó que lo anterior ya fue informado a las autoridades competentes.
Tras la decisión, la misma organización manifestó que, reconociendo la importancia que tiene la entrega de medicamentos a los usuarios, le informó a EPS Sanitas la terminación de su contrato con seis meses de anticipación y que este no será prorrogado, con la finalidad de que la prestadora de salud cuente con el tiempo necesario para garantizar la entrega de medicamentos a los usuarios.
Durante este tiempo, Cruz Verde mantendrá la plena continuidad en la entrega de medicamentos en los términos comunicados a Sanitas y brindará el acompañamiento pertinente a la EPS y a los nuevos gestores farmacéuticos que esta designe.
La tensión entre estas dos organizaciones comenzó en 2023, ya que para ese momento Cruz Verde dijo que dejaría de suministrar medicamentos del Plan de Beneficios en Salud a EPS Sanitas. La organización señaló que las deudas ascendían a cerca de $400.000 millones.
Adicionalmente, estas obligaciones se fueron acumulando y no se alcanzaron acuerdos de pago. Incluso, Cruz Verde dejó de ser uno de los principales operadores de Sanitas en materia de medicamentos en algunas zonas y también modificó su plan de distribución de medicamentos.
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El desenlace es que Cruz Verde terminará su convenio con EPS Sanitas, el cual era uno de larga data en el sistema de salud colombiano.
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