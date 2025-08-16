¿Cuáles son los beneficios y riesgos que hay por usar Bre-B?: Evite caer en estafas con estos consejos

Con la puesta en funcionamiento de Bre-B, el nuevo modelo de interoperabilidad de pagos inmediatos del Banco de la República, han surgido las dudas sobre su funcionamiento y su confiabilidad. Y, por supuesto, los ciberdelincuentes no han dejado pasar la oportunidad.
En las últimas semanas se han reportado múltiples casos de fraude digital, donde los delincuentes suplantan comunicaciones vía mensaje de texto para hacer creer a los usuarios que deben ingresar a un enlace para «autorizar» transferencias realizadas supuestamente con Bre-B. Cuando los usuarios entran al link, terminan entregando sus credenciales de acceso y los atacantes vacían sus cuentas bancarias.
Ante esto, muchos colombianos han manifestado desconfianza ante el nuevo sistema de transferencias, sin embargo, no hay nada que temer. Las entidades bancarias han dado parte de tranquilidad sobre la transparencia del sistema, haciendo énfasis en estar atentos a mensajes sospechosos y a comprender el funcionamiento de Bre-B.
El objetivo de esta herramienta es permitir que cualquier persona en Colombia pueda enviar y recibir dinero en segundos, sin importar si el remitente y el receptor usan bancos distintos o billeteras digitales, ofreciendo una experiencia de pago más ágil, segura, universal y en tiempo real.
Pero la novedad ha dado espacio a los delincuentes para poner en práctica una modalidad de estafa que no es nueva. Según lo explica Paula Rojas, sales director para Infobip Latam, este tipo de ciber engaño es clásico en los canales digitales.
“Lo que estamos viendo es una reconfiguración del phishing, quizás el fraude más antiguo en canales digitales. A los usuarios les dicen que deben autorizar una transferencia, pero eso ya no es necesario en Bre-B. Solo deben recibir la notificación, no hacer clic en ningún enlace. Y ahí es donde están cayendo”, explica la experta.
El supuesto fraude de las transferencias con Bre-B
El porqué ha funcionado este engaño a los usuarios es el cambio de lógica frente modelos anteriores como Transfiya, donde sí era necesario autorizar la transacción. Con Bre-B, quien recibe el dinero no tiene que autorizar nada por ningún canal de mensajería. Cuando se transfiere, solo llega una notificación anunciándolo, y esto es algo que muchos usuarios no saben todavía.
Desde Infobip, empresa global en comunicaciones en la nube con presencia en Colombia, señalan que este tipo de confusión está siendo aprovechado por los ciberdelincuentes, que se valen de los mensajes por SMS y WhatsApp para llevar a los usuarios a páginas falsas que capturan claves,códigos y otros datos sensibles.
“Ningún cliente debería hacer clic en URLs que reciba por estos canales. Esa es la puerta de entrada a los fraudes. Por eso el gran reto hoy no es tecnológico, sino educativo. Es clave que los usuarios entiendan cómo funciona Bre-B, cómo funcionan las apps de sus bancos y qué tipo de información nunca debe compartirse”, advierte la vocera de Infobip.
Recomendaciones para evitar estafas
Por eso, la experta hace énfasis en tres tips para tener en cuenta para evitar caer en engaños:
- Bre-B no requiere autorización por parte del receptor. Si alguien dice que debe «aprobar» una transferencia, desconfíe.
- Nunca haga clic en enlaces que llegan por canales no oficiales. Si tienes dudas, verifique siempre desde su app bancaria.
- Infórmese antes de interactuar. La educación financiera es la mejor defensa ante el fraude digital.
Beneficios de Bre-B
La llegada de Bre-B representa un avance significativo y trae grandes beneficios para el ecosistema digital del país, para la banca y, especialmente, para el comercio, que podrían experimentar un crecimiento exponencial de la colocación de productos hacia clientes, así como una mejoría en la fidelización de estos a través de la rapidez y transparencia.
“Bre-B será clave para aquellos comercios que utilizan diferentes canales de comunicación, pues va a facilitar aún más las interacciones con sus clientes”, resalta Paula Rojas.
Y agrega: “Se eliminan las fricciones sobre los medios de pago y se garantiza la seguridad en términos de los pagos inmediatos, porque al final, tanto el comercio como el cliente, van a poder garantizar en tiempo real que su pago fue ejecutado y que fue recibido también por el comercio”.
Además, será una oportunidad para que el sector del comercio impulse la omnicanalidad, integrando pagos con canales de atención como WhatsApp, correos y sitios web, reduciendo la necesidad de enviar enlaces externos que pueden ser manipulados por terceros maliciosos.
“Nosotros desde Infobip hemos visto en Brasil un crecimiento enorme en la integración entre comercios tradicionales como la banca, con sistemas de transporte público, el retail, comercios minoristas. Esto abre las puertas realmente para que todos puedan entrar en el ecosistema en el mismo ritmo y en la misma velocidad, que finalmente lo que garantiza es igualdad de condiciones para comercios grandes y pequeños en términos de acercamiento a sus clientes. Entonces las posibilidades yo creo que son infinitas”, concluye Rojas.