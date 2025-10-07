¿Cuál es el límite que pueden transferir los colombianos desde el sistema de pagos Bre-B?

Desde este 6 de octubre de 2025, comenzó oficialmente la operación de Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, diseñado para que los colombianos puedan enviar y recibir dinero de forma inmediata, gratuita y segura, sin importar la entidad financiera.
Este lanzamiento representa uno de los hitos más importantes en la transformación digital del sistema financiero colombiano, al consolidar un ecosistema interoperable que conecta a bancos, fintech y cooperativas bajo un mismo estándar tecnológico.
Límite máximo por transacción y ajustes por entidad
De acuerdo con el Banco de la República, el monto máximo permitido por cada transferencia a través de Bre-B es de $11.552.000 por transacción, cifra que busca equilibrar la facilidad de uso con la seguridad de los usuarios.
No obstante, cada entidad financiera puede definir sus propios límites operativos dentro de ese tope, según sus políticas internas de riesgo y control. Esto significa que algunos bancos podrán ofrecer límites inferiores o adicionales medidas de autenticación según el perfil del cliente o el canal utilizado.
En el caso de Banco AV Villas, la entidad ya habilitó Bre-B tanto en su App AV Villas como en la Banca Virtual avvillas.com.co, permitiendo a sus clientes realizar transferencias inmediatas dentro del nuevo esquema. Como parte de su estrategia educativa, la entidad bancaria cuenta con un vocero digital —conocido como “Peña, el experto en llaves”— que explica de forma sencilla cómo registrar las llaves, transferir dinero y, próximamente, cómo usar Bre-B en comercios.
¿Cómo registrar una llave en Bre-B?
El registro de una llave Bre-B varía ligeramente entre entidades, pero sigue los mismos pasos generales definidos por el Banco de la República:
- Ingresar a la app o banca virtual de la entidad financiera (por ejemplo, AV Villas App o avvillas.com.co).
- Seleccionar la opción “Registrar llave Bre-B” o el menú de “Pagos Inmediatos – Bre-B”.
- Elegir el tipo de llave que se desea asociar:
- Número de celular
- Número de cédula
- Correo electrónico
- Tag o código alfa-numérico
- Vincular la llave a la cuenta (de ahorros o corriente) que recibirá las transferencias.
- Confirmar el registro mediante autenticación.
Una vez aprobada, la llave queda activa y se podrá enviar o recibir dinero de inmediato desde cualquier banco que opere con Bre-B.
El sistema también permite que los usuarios eliminen o actualicen sus llaves en cualquier momento, e incluso las trasladen a otra entidad si cambian de banco.
Según el Banco de la República, el sistema ya supera los 80 millones de llaves registradas y más de 220 entidades financieras se encuentran conectadas. La meta es que Bre-B se convierta en el principal canal de pagos inmediatos del país, eliminando las barreras entre bancos y mejorando la inclusión financiera.